Что скрывал Путин: язык тела на встрече с Уиткоффом обнаружил неожиданные сигналы

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Встреча президента РФ Владимира Путина со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Кремле стала предметом пристального внимания экспертов. В частности, специалист по языку тела Инбаал Хонигман проанализировала видео по переговорам, опубликованное российским посольством. Она пришла к выводу, что Путин сознательно использовал жесты для утверждения своей власти.

Об этом сообщает Daily star.

Требование внимания и доминирование

Ключевым моментом, на который обратила внимание Хонигман, стало неожиданное хлопанье Путина по столу.

Реклама

«Он кладет одну руку на стол перед собой, слышно хлопая! Это требование внимания. Этим Путин утверждает свою власть в комнате. Он главный», — объяснила эксперт.

По словам Инбаал Хонигман, в начале встречи Путин, Уиткофф и Кушнер держали руки под столом. Это создавало впечатление, будто они «скрывали свои карты». Эту тишину нарушил именно российский лидер.

Тревога и «рука стрелка»

Несмотря на демонстрацию доминирования, эксперт заметила признаки тревоги в языке тела Путина. Хонигман отметила, что Кушнер «беспокойно шевелится на стуле», демонстрируя больше нервозности, чем другие. В коротком видео видно, как Путин использует только одну (правую) руку для акцентирования слов и светского разговора о Москве, в то время как его левая рука остается неподвижной и невидимой.

«Это напоминает ход Путина, который держит одну руку всегда готовой ко всему, как стрелок. Мы видим руку бывшего агента КГБ, которая постоянно сгибает и расслабляет, что также свидетельствует об определенной тревоге с его стороны», — добавила Хонигман.

Реклама

Параллельно с переговорами в Москве президент Украины Владимир Зеленский в Дублине заявил, что его реакция на результаты переговоров будет зависеть от ответа, который он получит от американской стороны.

На вопрос о возможной встрече с Уиткоффом в ближайшие дни Зеленский подчеркнул, что посланника США будут рады видеть в Киеве, «если мы сможем рассчитывать на реальный конкретный диалог, а не просто на слова». Украинский президент также подтвердил, что готов встретиться с Дональдом Трампом.

«Если сигналы будут справедливыми с нашими партнерами, возможно, мы очень быстро встретимся с американской делегацией… Все зависит от сегодняшних разговоров», — написал Зеленский в социальных сетях.

Напомним, в Кремле шла встреча диктатора РФ Владимира Путина с американскими переговорщиками — спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и советником президента США и его зятем Джаредом Кушнером.

Реклама

Российский диктатор Путин не демонстрировал почти никаких признаков компромисса во время встречи с представителем США на переговорах по Украине. По меньшей мере, есть три пункта мирного плана, по которым Кремль ни в коем случае не пойдет на уступки.

Ранее в ISW сделали прогноз, чем завершатся переговоры Путина и Уиткоффа по мирному плану.