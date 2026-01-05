Что стало "последней каплей" для Трампа по поводу операции в Венесуэле: NYT дал неожиданный ответ

Николас Мадуро / © Associated Press

Танцы задержанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро на телевидении и другие беззаботности в последние недели убедили команду американского лидера Дональда Трампа начать спецоперацию в Каракасе.

Об этом пишет The New York Times.

Как сообщили изданию анонимные источники, именно беззаботное поведение Мадуро и его танцы на телевидении во время эскалации из США убедили Трампа начать спецоперацию. Речь идет об очередном ударе Вашингтона по венесуэльскому судну якобы с наркотиками, после чего Мадуро все равно продолжил игнорировать требования Белого дома и проявлять безразличие, в том числе танцевать на публику.

«На этой неделе он снова появился на сцене, отмахиваясь от очередной эскалации со стороны США — удара по причалу, который, по утверждению Вашингтона, использовался для наркотрафика, — подпрыгивая под электронную музыку на государственном телевидении, тогда как записанный голос на английском повторял: „No crazy war“.

Также речь идет о том, что Мадуро своим поведением вроде бы проверял, не блефует ли Трамп в своих угрозах. NYT пишет, что США восприняли такие действия венесуэльского лидера издевкой над Америкой, именно поэтому и было принято решение начать спецоперацию в Каракасе.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро был задержан в собственной резиденции, а Дональд Трамп обнародовал фото политика на борту американского авианосца USS Iwo Jima.

По данным источников, элитное подразделение США «Дельта» захватило Мадуро и его жену прямо в спальне во время ночного рейда, прошедшего без потерь с американской стороны.

Затем Трамп сделал потрясающее заявление о том, кто действительно будет руководить Венесуэлой после устранения Мадуро. Он анонсировал новые жесткие шаги и пообещал «вторую волну» атак в случае необходимости.