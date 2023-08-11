Что стало причиной масштабных лесных пожаров на Гавайях — BBC

Жителям Гавайев не привыкать к лесным пожарам, но произошедшие за последние несколько дней называют одними из худших в истории архипелага.

Гавайи охватили масштабные пожары, в результате которых погибли десятки человек. Ураганный ветер и сухая погода способствовали разжиганию пламени.

Об этом пишет BBC.

Засуха или аномально сухие условия на значительной части Гавайских островов, включая остров Мауи, также сыграли свою роль.

Для возникновения лесных пожаров обычно требуются три составляющие: топливо в виде биомассы, например растительности или деревьев, искра и погодные условия, например ветер, разгоняющий пламя.

Около 14% территории штата страдает сильной или умеренной засухой, согласно данным Мониторинга засухи США, тогда как 80% Гавайев классифицируются как аномально сухие.

Сухая погода высасывает воду из растительности, а это значит, что огонь легче загорается и распространяется. Ученые подсчитали, что 90% Гавайских островов получают меньше осадков, чем век назад, причем период с 2008 года был особенно сухим.

На самом Мауи ожидалось, что теплые температуры, низкая влажность и сильные ветры в сочетании приведут к повышенному риску пожарной опасности.

Сильный ветер от урагана Дора, прошедший мимо побережья Гавайских островов 8 августа, помог еще больше раздуть пламя.

Синоптики ожидают более сильного, чем обычно, сезона ураганов в Атлантике из-за рекордно высокой температуры поверхности моря в этом году, которая добавляет энергии в атмосферу.

В прошлом месяце Национальная метеорологическая служба сообщила, что на Мауи были зафиксированы лесные пожары, из-за которых на короткое время было перекрыто шоссе. Синоптики тогда предупредили, что "риск пожаров во время нынешнего сухого сезона повышен".

Ученые также отмечают, что некоторые части Гавайских островов покрыты неместными травами, которые более воспламеняются, чем местные растения. Это в сочетании с засушливыми условиями может привести к тому, что из искры вспыхнет пожар, который может быстро распространиться.

На прессконференции 10 августа губернатор Гавайев Джош Грин заявил, что лесные пожары стали "наибольшей стихийной бедой" в истории штата. "Мы никогда раньше не сталкивались с лесным пожаром, который бы задел такой город, как это", — сказал Грин, добавив, что вызовы изменения климата создают беспрецедентную нагрузку на Гавайи.

"Мы видим это впервые в разных частях света", — добавил он.

Последний большой пожар на Гавайях произошел в 2018 году, когда ветер с урагана Лейн раздувал пламя вокруг Лахайны — того самого города, который пострадал от пожаров на этой неделе.

Пять лет назад огонь уничтожил более 800 гектаров земли, 31 транспортное средство и 21 сооружение — большинство из которых были жилыми домами — по сообщениям местных СМИ.

Когда-то лесные пожары были редкостью на Гавайях, они возникали преимущественно из-за извержения вулканов или ударов молний. Но в последние десятилетия человеческая деятельность сделала их более распространенными и экстремальными.

Изменение климата увеличивает риск возникновения лесных пожаров по всему миру, поскольку повышает температуру и делает волны жары длиннее и интенсивнее. Более сухая растительность и более высокая температура означают, что когда огонь загорается, ему легче распространяться.

ООН ожидает, что в результате изменения климата и изменений в способах использования человеком земли количество экстремальных лесных пожаров увеличится и распространится на территории, ранее не испытывавшие влияние огня.

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