Что стало с ЧВК "Вагнер" – в ГУР рассказали о наемниках покойного Пригожина

В разведке Украины рассказали, что стало с боевиками российского ЧВК "Вагнер".
Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий рассказал, что все группировки российского ЧВК "Вагнер" переформатированы. Пока одна часть находится в подчинении Вооруженных сил РФ, другая – вступила в аналогичные частные компании.
Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".
По словам Скибицкого, "вагнеровцы", подписавшие контракт с Министерством обороны РФ или Росгвардией, продолжают свою службу либо в Вооруженных силах страны-агрессора, либо в других частных компаниях.
"Также произошло переформатирование группы "Вагнера" в других странах, где они были вовлечены, прежде всего в Африке, на Ближнем Востоке – в Сирии, в Ливии", — отметил представитель ГУР.
Он также добавил, что в настоящее время в этих странах ЧВК "Вагнер", как такового, уже нет.
"Там действуют другие частные военные кампании. Они контролируются российским министерством обороны", — резюмировал Скибицкий.
Напомним, СБУ задержала "вагнеровца", который готовил удары РФ, которые должны были обесточить Киев.
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