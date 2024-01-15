Что стало с ЧВК "Вагнер" – в ГУР рассказали о наемниках покойного Пригожина

В разведке Украины рассказали, что стало с боевиками российского ЧВК "Вагнер".

Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий рассказал, что все группировки российского ЧВК "Вагнер" переформатированы. Пока одна часть находится в подчинении Вооруженных сил РФ, другая – вступила в аналогичные частные компании.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

По словам Скибицкого, "вагнеровцы", подписавшие контракт с Министерством обороны РФ или Росгвардией, продолжают свою службу либо в Вооруженных силах страны-агрессора, либо в других частных компаниях.

"Также произошло переформатирование группы "Вагнера" в других странах, где они были вовлечены, прежде всего в Африке, на Ближнем Востоке – в Сирии, в Ливии", — отметил представитель ГУР.

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Он также добавил, что в настоящее время в этих странах ЧВК "Вагнер", как такового, уже нет.

"Там действуют другие частные военные кампании. Они контролируются российским министерством обороны", — резюмировал Скибицкий.

Напомним, СБУ задержала "вагнеровца", который готовил удары РФ, которые должны были обесточить Киев.

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