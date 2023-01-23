Что такое профиль зауфаны в Польше: зачем он нужен и как правильно создать

В Польше активно развивается система электронных государственных услуг. В настоящее время онлайн уже можно оформить социальную помощь, создать электронный аккаунт пациента или зарегистрировать ФЛП. Впрочем, чтобы получить доступ ко всем этим услугам, нужно иметь профиль зауфаны. Читайте в материале ТСН.ua, что такое и как его создать.

Профиль зауфаны – один из способов, который помогает идентифицироваться на официальных порталах в Польше. Оформить заявления, которые принимаются исключительно в электронном виде, без него просто невозможно. К примеру, определенные заявления в Управление социальной защиты (ZUS). Украинцам, временно проживающим в Польше, он также пригодится. На портале TransferGo собрали важнейшие советы, которые помогут понять, как создать профиль зауфаны.

Что такое профиль зауфаны и кому его можно получить

Профиль зауфаны (profil zaufany) в Польше несколько похож на электронную подпись, однако содержит больше информации и отличается большим функционалом. В профиле зауфаны можно найти следующие данные о человеке:

фамилия и имя;

дата рождения;

PESEL.

Профиль зауфаны может создать любой человек, отвечающий следующим требованиям:

возраст более 13 лет;

наличие полной или ограниченной дееспособности;

наличие паспорта или действительного удостоверения личности;

наличие номера PESEL;

польский телефонный номер и адрес электронной почты.

Украинцы, которые нашли убежище в Польше, также могут оформить профиль зауфаны. Он нужен, например, чтобы оформить помощь на детей, проверить свои данные в реестре PESEL, зарегистрировать в стране ООО или ФЛП, активировать электронный документ Дія pl или открыть доступ к электронному аккаунту пациента (Internetowe Konto Pacjenta).

Как создать профиль зауфаны: пошаговая инструкция

Взрослым обычно профиль зауфаны оформляют еще при получении номера PESEL. Однако если этого не произошло по какой-либо причине или вам нужно создать профиль для ребенка, всегда можно подать заявку на создание.

Заявка подается на сайте. А после подачи ее нужно дополнительно подтвердить. Как подтвердить профиль зауфаны онлайн? Сделать это можно только в том случае, если у вас есть открытый счет в одном из банков по этому перечню. Если же счёта у вас нет или вы создаете профиль для ребенка, придется подтверждать лично в одном из пунктов подтверждения.

Особенности создания профиля зауфаны:

Лучше заранее подготовить название профиля и пароль. Сменить название профиля в будущем невозможно. Пароль должен содержать 8 символов, среди которых хотя бы 1 прописная и 1 маленькая буквы, 1 специальный знак и 1 цифра. Будьте готовы предоставить контактную информацию, а именно номер телефона (в Польше) и адрес электронной почты. В заявке вводятся заранее подготовленные имя профиля и пароль. Также необходимо ввести фамилию и имя, номер PESEL. Когда форма полностью заполнена, нажмите "Зарегистрироваться" и следуйте инструкциям.

В течение 14 дней с даты подачи заявки нужно лично подтвердить ее (если вы не можете сделать этого онлайн). Ближайший пункт подтверждения можно найти здесь. Обратите внимание, что с собой нужно иметь паспорт (или другое удостоверение личности) и оригинал документа о предоставлении номера PESEL.

Создать профиль зауфаны можно полностью бесплатно. Он остается действительным в течение 3 лет, а затем его нужно будет продлить. Процедура продления такая же.