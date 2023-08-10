"Что такое произошло, что такой курс?": Соловьев устроил истерику из-за падения российского рубля

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев устроил истерику, потому что российский рубль оказался в тройке худших валют в мире по данным Bloomberg.

Истерику он устроил в эфире своей пропагандистской программы.

Он не понимает, что в стране произошло такое курс валют, и требует объяснений от депутатов Госдумы РФ и Центрального банка России.

"У меня вопрос ко всем депутатам Государственной думы РФ. Скажите, пожалуйста, а вы не замечаете, какой сейчас у нас курс валют в стране. Скажите, пожалуйста, вы хоть один запрос в ЦБ (Центральный банк – ред.) сделали. Чтобы эти люди пришли и публично объяснили. Объясните, пожалуйста, стране, чтобы происходит. Что такое случилось, что такой курс ? Это же приведет к росту инфляции. При чем пик выпадет именно на время избирательной кампании", — сказал он, а затем начал кричать.

Здесь он вспомнил о Западе, который будет насмехаться над Россией, и заволновался из-за этого.

"Даже не объясняет, какого хр*на курс так скачет, что над нами вся заграница теперь смеется. Что самая слабая валюта у нас — рубль. Это благодаря гениальной политике Центрального банка, который присматривает народ, чтобы хоть слово сказать", — закричал Соловьев, набросившись с обвинениями на ЦБ.

Соловьев устроил истерику из-за падения российского рубля

Как сообщалось ранее, по данным Bloomber, рубль упал до 100 единиц за доллар и оказался среди худших валют.

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