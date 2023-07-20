Что такое военное преступление и будет ли Путин привлечен к ответственности за зверства в Украине — BBC

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в саммите, запланированном на август, поскольку Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на его арест. Как страна, подписавшая соглашение с судом, ЮАР должна задерживать подозреваемых на своей территории, но президент Рамафоса предупредил, что Россия расценит это как объявление войны.

Предлагаем вам адаптацию материала BBC, в котором названы конкретные обвинения МКС в адрес Путина и объясняется роль Южно-Африканской Республики в судьбе диктатора.

Что такое военное преступление и что такое МКС?

Правила ведения войны изложены в Женевских конвенциях и других международных законах и соглашениях. Серьезные правонарушения, такие как убийства, изнасилования или массовые преследования группы людей, известны как "преступления против человечности" или, при определенных обстоятельствах, "геноцид".

Вооруженные силы не могут специально атаковать гражданское население, а также объекты инфраструктуры, от которых оно зависит, например, электростанции. Некоторые виды оружия запрещены, например, противопехотные мины, химическое и биологическое оружие.

Больным и раненым необходимо оказывать помощь – в том числе раненым солдатам, имеющим права военнопленных.

Базирующийся в Гааге международный уголовный суд был создан для расследования военных преступлений и преступлений против человечности. Он часто проводит судебные процессы от имени стран со слабой судебной системой, которые не могут рассматривать такие дела в собственных судах.

В чем состоят обвинения в адрес Путина?

Комиссия ООН по расследованию ситуации в Украине заявила, что российские власти вывезли 16 221 ребенка из Украины в Россию. Она отметила, что эти депортации "нарушают международное гуманитарное право и являются военным преступлением".

ООН также заявила, что российские силы в Украине ответственны за изнасилование, широкомасштабные пытки и убийства:

-март 2022 года: российские войска нанесли авиаудару по театру в Мариуполе, приютившему детей, и атаковали больницу в городе;

-апрель 2022 года: в Буче под Киевом обнаружены тела 400 гражданских лиц

-сентябрь 2022: в Изюме Харьковской области было найдено 450 тел, преимущественно гражданских лиц.

Драмтеатр в Мариуполе после российского авиаудара/AP

Украина также обвинила российские войска в совершении более 400 военных преступлений в Херсонской области в период с марта по ноябрь 2022 года.

Кроме того, ООН заявляет, что Россия может быть ответственна за преступления против человечности, атакуя гражданскую инфраструктуру, такую как электростанции и дамбы.

Россия отрицает все обвинения в военных преступлениях или нападениях на гражданское население.

Какова роль Южной Африки?

Путин должен был посетить страну в августе, чтобы принять участие в конференции стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Главная оппозиционная партия ЮАР, Демократический альянс, обратилась в суд с просьбой выдать ордер на его арест в случае его приезда.

Путин и Рамафоса/AP

Однако в документах, поданных в суд, президент Рамафоса заявил, что этого не должно произойти: "Россия четко дала понять, что арест ее действующего президента был бы объявлением войны". Позже он заявил, что они с Путиным "обоюдно" договорились, что он не должен приезжать. Вместо него присутствует министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Южная Африка по-прежнему игнорировала МКС. В 2015 году она отказалась арестовать тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира и разрешить ему вылететь из южноафриканской авиабазы.

МКС обвинил его в геноциде и военных преступлениях в связи с конфликтом в Дарфуре.

Может ли МКС судить Путина?

МКС может возбудить уголовное преследование против политических лидеров за ведение агрессивной войны в случае неоправданного вторжения или конфликта, который не был совершен в целях самообороны. Он расследует потенциальные военные преступления и преступления против человечности в Украине, совершенные еще в 2013 году, прежде чем Россия незаконно аннексировала Крым.

В марте 2023 года МКС выдал ордера на арест Путина и Уполномоченной по правам ребенка Марии Львовской-Беловой.

Однако Россия не подписала МКС, поэтому экстрадиция Путина или Львовской-Беловой маловероятно. Ожидается, что кремлевский диктатор не поедет ни в одну страну, которая может его арестовать.

Как Украина реагирует на военные преступления?

Первый приговор за военные преступления в украинских судах был вынесен в мае 2022 года, когда 21-летний российский военный Вадим Шишимарин был приговорен к пожизненному заключению.

Вадим Шишимарин стал первым российским солдатом, судимым за военные преступления/AP

Его признали виновным в расстреле безоружного гражданского, 62-летнего Александра Шелипова, в селе Чупаховка Сумской области спустя несколько дней после начала полномасштабного вторжения.

В начале июля 2022 г. тогдашний генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что ее ведомство расследует более 21 000 военных преступлений и преступлений агрессии, вероятно совершенных российскими войсками с начала войны.

По ее словам, было идентифицировано 600 подозреваемых и начато 80 уголовных производств. По данным Reuters, в марте 2023 года, по меньшей мере, 26 подозреваемых в военных преступлениях были осуждены украинскими судами.

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