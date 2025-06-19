Что теряет Путин от войны Израиля с Ираном: британская разведка раскрыла детали

Владимир Путин / © Associated Press

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Из-за обострения между Израилем и Ираном Россия может оказаться в тупике. Однако в Кремле также воспринимают эскалацию в качестве шанса для собственной выгоды.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

В оборонном ведомстве напомнили, что у России нет официальных обязательств оказывать Ирану какую-либо военную помощь в конфликте с Израилем. Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, подписанное в январе 2025 года, охватывает сотрудничество в ряде сфер, включая оборону и безопасность, но не содержит положения о взаимной обороне.

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«Это контрастирует с соглашениями между РФ и Беларусью или КНДР. Россия почти наверняка видит в этом конфликте определенную выгоду, поскольку отвлекает внимание международного сообщества от войны против Украины», — считают разведчики.

«Однако конфликт, вероятно, окажет негативное влияние на будущие поставки иранского военного оборудования в Россию», — добавляет разведка.

В ведомстве также отметили, что российская армия в свое время серьезно укрепилась за счет значительных поставок от Ирана ударных дронов. Кроме того, Тегеран существенно способствовал созданию производства таких дронов на территории РФ, а также предоставил баллистические ракеты и артиллерийские боеприпасы.

Напомним, президент США Дональд Трамп уже одобрил план возможной атаки на Иран. Однако откладывает ее, чтобы посмотреть, откажется ли Иран от своей ядерной программы.

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи говорит, что его страна остается «преданной дипломатии» и «никогда не стремилась и не будет стремиться к ядерному оружию». В то же время, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил «неизбежным ответом», если США решат вмешаться в этот конфликт.

В ночь на 13 июня Израиль ударил по ядерным объектам Ирана. Устранили нескольких иранских командиров и ученых. После этого Иран отказался от переговоров с США по ядерной программе.

Вечером, 13 июня, Иран в ответ атаковал Израиль баллистикой.

По состоянию на 19 июня страны продолжают обмениваться ударами.

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За последние шесть месяцев Москва уже потеряла одного ключевого союзника на Ближнем Востоке — Башара Асада.

После того, как сирийского лидера отстранили от должности в декабре прошлого года, ему предоставили убежище в России.

Перспектива смены режима в Иране, мнение о потере еще одного стратегического партнера в регионе — это серьезный повод для беспокойства для Москвы, считают аналитики.