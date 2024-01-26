"Что-то е**уло сейчас": в Ленинградской области прогремел взрыв (видео)

В российском МЧС успокаивают, утверждая о плановых работах по добыче гранитной крошки в карьере.
Жители Выборга Ленинградской области заявили о мощном взрыве 26 января. В небо поднимается столб белого дыма.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Жители Выборга сообщили, что слышали 26 января сильный взрыв в городе. Очевидцы также сняли на видео столб светлого дыма, который начал вздыматься в небо после взрыва.
"Что-то е**уло сейчас. Прям жестко", — говорит на ролике один из местных жителей.
Местные власти пока не комментировали событие. Однако в российском МЧС убеждают, что взрыв под Выборгом – якобы плановые работы по добыче гранитной крошки в одном из карьеров.
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К слову, в ночь на 25 января взрывы прогремели в Туапсе, расположенном в Краснодарском крае России. После них на местной нефтебазе вспыхнул большой пожар.
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