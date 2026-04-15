"Что-то может произойти уже скоро": Трамп анонсировал новый раунд переговоров с Ираном

Новый раунд переговоров между США и Ираном может состояться уже в ближайшие два дня, и одной из возможных площадок рассматривается столица Пакистана.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью New York Post.

По его словам, переговорный процесс идет, но продвигается медленно.

"Переговоры идут, но немного медленно", - отметил он, добавив, что стороны рассматривают различные локации для следующего раунда.

Впоследствии Трамп уточнил, что более вероятным вариантом может стать Исламабад.

"В ближайшие два дня что-то может произойти, и мы склоняемся к тому, чтобы поехать туда", - сказал он, положительно отозвавшись о роли пакистанского военного руководства.

В то же время Трамп подтвердил, что лично не будет участвовать в следующем раунде переговоров.

Президент также выразил недовольство сообщениями о возможном компромиссе, предусматривающем временное — на 20 лет — ограничение иранской программы по обогащению урана.

«Я всегда говорил, что у них не может быть ядерного оружия. Мне не нравится этот 20-летний срок», - подчеркнул он.

В США настаивают на более жестких условиях, включая полный отказ Ирана от возможностей по обогащению урана.

В то же время в Тегеране дают понять, что полное сворачивание ядерной программы неприемлемо, отмечая, что любое соглашение должно выглядеть как компромисс, а не уступка.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует возобновлять военную операцию против Ирана и считает войну завершенной.

В то же время ранее в Вашингтоне заявили, что переговоры с Ираном продолжаются, несмотря на обострение.