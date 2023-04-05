Что-то начинается: в Москве в мусорном контейнере нашли 20 гранат (фото)

В столице страны-террористки Москве в мусорном контейнере обнаружили два десятка гранат.

В Москве неизвестные оставили в мусорном контейнере 20 гранат.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Как сообщается, в московском районе Отрадное, возле торгового центра "Парк Хаус", в мусорном контейнере обнаружили два десятка гранат.

"Такое сообщение сейчас проверяют экстренные службы. На место мчатся кинологи", — пишут телеграмм-каналы.

Позже в соцсетях появилось видео, на котором видно, как к контейнеру подходит мужчина и кладет в него пакет с гранатами.

Фото: соцмережі

Напомним, что правительство Москвы запустило кампанию по мобилизации на войну против Украины. Специально для этого была создана горячая линия и страница с информацией о выплатах, льготах и так называемых мерах социальной поддержки.

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