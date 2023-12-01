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Что-то пошло не так: в РФ аварийно сел Boeing "Аэрофлота", на борту которого находились 422 человека

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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Что-то пошло не так: в РФ аварийно сел Boeing "Аэрофлота", на борту которого находились 422 человека

Boeing 777 компанії "Аерофлоту" / Фото: Википедия

Сейчас устраняют причину неисправности.

В Южно-Сахалинске аварийно сел Boeing 777 компании "Аэрофлот", вылетевшего из Москвы. Предварительно возникла проблема с шасси.

Об этом сообщает российский телеграм-канал Mash.

На Boeing 777 виникла проблема із шассі / ©
На Boeing 777 виникла проблема із шассі

Подробности

На борту воздушного судна находились 14 членов экипажа и 408 пассажиров. Пилотам удалось приземлить самолет. Пострадавшие пока не зафиксированы.

"Обратный рейс задерживается – сначала нужно заменить шасси", – добавляется в сообщении.

Напомним, российская компания "Аэрофлот", несмотря на санкции, приобрела партию "Боингов" у ирландской компании.

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Дата публикации
Просмотры
913
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