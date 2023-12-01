Что-то пошло не так: в РФ аварийно сел Boeing "Аэрофлота", на борту которого находились 422 человека

В Южно-Сахалинске аварийно сел Boeing 777 компании "Аэрофлот", вылетевшего из Москвы. Предварительно возникла проблема с шасси.

Об этом сообщает российский телеграм-канал Mash.

На Boeing 777 виникла проблема із шассі

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На борту воздушного судна находились 14 членов экипажа и 408 пассажиров. Пилотам удалось приземлить самолет. Пострадавшие пока не зафиксированы.

"Обратный рейс задерживается – сначала нужно заменить шасси", – добавляется в сообщении.

Напомним, российская компания "Аэрофлот", несмотря на санкции, приобрела партию "Боингов" у ирландской компании.

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