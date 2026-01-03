"Что-то придется делать с Мексикой": Трамп сделал угрожающий намек

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

После спецоперации США в Венесуэле, где были задержаны президент Николас Мадуро и его жена по обвинению в организации наркотерроризма, американский президент Дональд Трамп намекнул на возможную интервенцию в Мексику, где, по его словам, правят наркокартели.

Такое заявление Трампа прозвучало в комментарии Fox News, передает издание New York Times.

отвечая на вопрос, имело ли целью нападение в Венесуэле послать сигнал президенту Мексики Клаудии Шейнбаум, американский президент ответил: «Мы очень дружим с ней [президентом Мексики], она хорошая женщина. Но Мексикой руководят картели, а не она».

Трамп добавил, что Шейнбаум неоднократно отклоняла его предложения вмешаться в борьбу против картелей и искоренить наркопреступность, но не получал согласия.

«Что-то придется делать с Мексикой», — угрожающе намекнул он.

Как отмечает NYT, такие комментарии президента США прозвучали после того, как его чиновники похвалили Мексику за беспрецедентный всплеск сотрудничества, ссылаясь на рекордное количество арестов картелей и успешных изъятий фентанила.

Напомним, венесуэльскому диктатору Николасу Мадуро и его жене, Силии Флорес, предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, поставке кокаина, а также хранении оружия и взрывчатки, которая могла быть использована против Соединенных Штатов.