Что-то происходит внутри НАТО: Альянс отменяет саммит и сокращает встречи

НАТО / © Associated Press

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НАТО сокращает количество встреч на высоком уровне и отказывается от проведения запланированного на 2027 г. саммита лидеров в Албании. Решения принимаются на фоне разногласий внутри Альянса относительно оборонных расходов, войны в Украине и политики США в отношении Ирана.

Об этом сообщает Associated Press.

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Почему НАТО отказывается от саммита в Албании

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что союзники пока не пришли к соглашению о дате следующего саммита. В то же время, он подтвердил, что в 2027 году встреча в Тиране точно не состоится.

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«Пока нет единого мнения о том, когда состоится саммит, но точно не в 2027 году. Если он состоится в 2028 году, то в Тиране», — отметил Рама.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал не придавать этому решению чрезмерного значения. По его словам, Альянс проводит саммиты, когда в них возникает потребность.

Изменения относятся не только к встречам лидеров государств. НАТО также сокращает переговоры на уровне министров.

В частности, в октябре 2026 г. не состоялась традиционная встреча министров обороны. На октябрь 2027-го она также не запланирована. Министры иностранных дел в следующем году соберутся только один раз вместо двух.

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В Альянсе это объясняют реорганизацией формата встреч.

Споры из-за оборонных расходов и позиции США

Одной из причин неопределенности вокруг саммита стали вопросы оборонительных расходов Албании.

По прогнозам, в текущем году страна потратит на оборону 2,15% своего ВВП. В то же время НАТО поставило цель к 2035 году увеличить соответствующие расходы союзников до 5% ВВП: 3,5% – на основные оборонные нужды и еще 1,5% – на оборонную инфраструктуру.

Некоторые члены Альянса считают расходы Тираны недостаточными, хотя Испания, Бельгия и Словения, по данным AP, имеют еще более низкие показатели.

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Напряжение усиливает и позиция Вашингтона. Министр обороны США Пит Гегсет и госсекретарь Марко Рубио неоднократно пропускали заседания НАТО или покидали их до завершения.

Президент США Дональд Трамп также вызвал споры среди союзников заявлениями по Гренландии и требованиями поддержать его действия против Ирана.

Такие разногласия усложняют организацию саммитов, которые традиционно должны демонстрировать единство Альянса перед потенциальными противниками, прежде всего Россией.

Нужны ли НАТО новые саммиты

Еще одним доводом в пользу сокращения встреч является их высокая стоимость. К примеру, подготовка саммита 2025 года в Гааге длилась около года и стоила Нидерландам примерно 100 миллионов долларов.

Рютте признал, что организация переговоров с участием 32 стран НАТО и государств-партнеров нуждается в значительных ресурсах, прежде всего для обеспечения безопасности.

В то же время, эксперты предполагают, что Альянсу пока не обязательно собирать всех лидеров. Новые цели оборонных расходов уже согласованы, а вопросы военного планирования обсудили на саммите в Анкаре.

«Есть веские основания полагать, что если нет причины собирать вместе 32 лидера, то, возможно, и не стоит проводить такую встречу», — объяснил старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Дэвид Кеттлер.

По его словам, перерыв между саммитами может составлять два или даже три года.

При этом, в случае чрезвычайной ситуации, НАТО сохраняет возможность организовать срочную встречу в дистанционном формате.

Европа готовится к большей ответственности за оборону на фоне давления США

Напомним, европейские союзники начали активнее укреплять свою оборону на фоне давления президента США Дональда Трампа. В 2025 году совокупные оборонные расходы европейских членов НАТО и Канады выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом.

В то же время возможное сокращение американского военного присутствия вызывает беспокойство по поводу безопасности восточного фланга Альянса. Аналитики предупреждают, что ослабление гарантий США может повысить риск российской агрессии против стран Балтии, если Кремль решит проверить готовность НАТО защищать своих союзников.

Кроме того, в Европе опасаются нового обострения отношений с Вашингтоном. В частности, политические изменения в США после промежуточных выборов в Конгресс могут усилить давление Трампа на Альянс, поэтому европейские правительства готовятся к большей самостоятельности в вопросах безопасности.

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