Что-то сломалось: "Роскосмос" сообщил о внештатной ситуации с аппаратом "Луна-25"

На российском космическом аппарате "Луна-25", который должен совершить посадку в районе Южного полюса 21 августа, во время перехода на предпосадочную орбиту произошла внештатная ситуация.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на госкорпорацию "Роскосмос".

В соответствии с программой полета был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. Однако что-то произошло и межпланетная станция не смогла выполнить маневр с заданными параметрами.

Специалисты группы управления проводят анализ ситуации.

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Если "Луна-25" все же совершит посадку на Луну, то на поверхности естественного спутника Земли аппарат проработает год. Основные задачи миссии: отработка технологий мягкой посадки, исследование внутреннего строения и разведка ресурсов, включая воду.

Конкурентом российской станции "Луна-25", которая пытается стать первым аппаратом, которому удастся совершить посадку на Южном полюсе, является индийская автоматическая межпланетная станция "Чандраян-3". Посадка индийского модуля с луноходом ожидается 23-24 августа.

Автоматическая станция "Луна-25" – первая в современной истории России лунная миссия. Предыдущая станция "Луна-24" была запущена в 1976 году Советским Союзом.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в Амурской области ночью 11 августа. Через 5 дней аппарат вышел на орбиту вокруг Луны.

Напомним, 14 июля этого года индийский космический аппарат "Чандраян-3" начал свое путешествие на Луну.

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