Что Трамп готовит для Украины и удастся ли ему закончить войну: обзор западных СМИ

Дональд Трамп одержал победу на 60 выборах президента США. Вчера многие мировые лидеры выразили свои приветствия относительно его победы, а среди украинского политикума реакция была неоднозначной.

Несмотря на то, многие чиновники, как и украинские, так и зарубежные взялись прогнозировать, как может измениться ход войны в Украине с приходом республиканца к власти в Соединенных Штатах Америки.

ТСН.ua собрал варианты планов, которые описывают западные СМИ о будущих событиях на украинском фронте.

Отказ от вступления в НАТО и отдача захваченных агрессором территорий

Советники Дональда Трампа выдвинули разные версии плана окончания войны в Украине, пишет The Wall Street Journal.

Одним из таких является отказ Украинцев от вступления в НАТО. Он предполагает замораживание линии фронта и создание 800-мильной демилитаризованной зоны (около 1300 км).

Как отмечают журналисты, сейчас неизвестно, кто будет охранять вышеупомянутую территорию, однако они утверждают, что Соединенные Штаты не будут финансировать миротворческую миссию, в частности, не будут входить в ее состав.

Один из советников нового президента рассказал, что Америка может организовывать обучение или оказывать другую поддержку, «но ствол оружия будет направлен в Европу»

"Мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не платим за это. Заставьте поляков, немцев, британцев и французов делать это", – сказал член команды Трампа.

Однако США намерены поставлять Украине оружие, чтобы умерить будущее российское нападение.

План также предусматривает оставить России примерно 20% территории Украины, которую страна-агрессор захватила.

Кот Келлог и Фред Флейц, ранее работавшие в Белом доме Трампа, предлагают прекратить поставки оружия Киеву до тех пор, пока Украина не согласится на мирные переговоры с РФ.

"Украина все еще может попытаться вернуть утраченные территории, но ей придется делать это по пути дипломатических переговоров", – пишет WSJ.

Опасность нового нарратива администрации Трампа

Долгое время Украина и ее союзники с НАТО пытались найти позитив в возможной победе Трампа. Рассматривались разные сценарии: от "жесткого союзника" до "мастера соглашений", который сможет принести приемлемый мир. Однако это оказалось лишь отрадной иллюзией, говорится в материале CNN.

При наличии враждебной администрации нового президента США, которая может приостановить военную помощь, большой угрозой для Украины может стать падение морального духа украинских войск. Ведь не раз бойцы высказывались о невозможности удержания позиций без американской поддержки.

В частности, опасен для украинцев новый нарратив администрации Трампа: "не надо бояться России, потому что она не несет большой угрозы".

Как отмечают в CNN, это может стать величайшей победой Путина и самым болезненным поражением Запада, перечеркнув уроки двух лет войны, которые показали реальную опасность российской агрессии.

Быстрое окончание войны в Украине не предвещает ничего хорошего

Вашингтон после победы Трампа с высокой вероятностью изменится. Тем не менее сейчас нельзя сказать, как именно, пишет издание The New York Times.

Там отметили, что "Трамп со скептицизмом, если не откровенной враждебностью, относится к идее продления помощи США Украине. Также он обещал, что сможет завершить войну за один день – не говоря, как именно. Все это вызывает в Киеве беспокойство, что Трамп будет давить на Украину, чтобы заключить соглашение на невыгодных условиях.

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Как заявили аналитики Королевского института объединенных служб, желание Трампа достичь скорого мирного соглашения между Украиной и Россией не предвещает ничего хорошего.

По словам дипломатов, говоривших на условиях анонимности, щекотливые многосторонние переговоры по миру в Украине уже продолжаются в последние месяцы. Как на них повлияет возвращение Трампа в глобальную политику, пока неясно.

Непубличные переговоры

До инаугурации, Дональд Трамп может приступить к непубличным переговорам с Россией по итогам которых Украине представят проект соглашения. На него она может согласиться или нет. Такое мнение аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон выразил LIGA.net.

По итогам этих переговоров Украине представят проект соглашения, на которое он может согласиться или нет. В случае несогласия США могут прекратить поддержку Киева, предполагает аналитик.

Другой возможный сценарий – Трамп попытается публично усилить позицию Украины для создания базы для хороших переговоров: если в его интересах, чтобы Киев говорил с позиции силы.

Приход Трампа – это начало завершения войны?

Британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз в своей статье для The Spectator рассказал, что победа главного республиканца на выборах предполагает начало конца войны в Украине – и, вероятно, оставит Путину контроль над большей частью или даже всей территорией, которую он захватил почти за три года.

"Для многих украинцев такой результат станет предательством их борьбы, ударом в спину со стороны Запада, который посеет десятилетие гнева и возмущения. Однако для других скорое завершение конфликта, прежде чем будет потеряно еще больше земли и погибнут десятки тысяч молодых украинцев, является лучшей надеждой на спасение для достойного будущего их страны, прежде чем их инфраструктура, экономика и целое поколение будут полностью уничтожены", – пишет обозреватель.

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Оуэн Мэтьюз считает, что негласные переговоры между РФ и Украиной, которые продолжаются в Катаре, о прекращении взаимных атак по энергетической инфраструктуре, терпят неудачу.

По словам британского историка, российские атаки угрожают сделать крупные города и поселки фактически непригодными для жизни зимой, пока российское наступление в Донецкой области набирает обороты и в конце концов такой сценарий может привести к оцеплению города Харькова.

Напомним, Дональд Трамп предположительно попытается добиться прекращения огня на нынешней линии фронта.

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