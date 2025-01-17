Что Трамп прежде всего попытается сделать после инаугурации: известный американский политолог дал ответ

По мнению Роберта Кейгана, к людям Трампа и самого Трампа должно дойти, что Путин не пойдет на приемлемое для Украины и США соглашение.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации, которая состоится 20 января, в первую очередь попытается начать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Но Трамп и его команда быстро могут понять, что существует очень мало шансов на серьезные переговоры.

Об этом в интервью CNN заявил известный американский политолог, аналитик Роберт Кейган.

"Я думаю, он (Дональд Трамп – ред.) захочет поскорее начать переговоры с Владимиром Путиным, но они могут понять, что существует очень мало шансов на какие-либо серьезные переговоры. Путин, конечно, будет говорить вечно, если ему это будет нужно, но не для того, чтобы действительно начать урегулирование. При нынешних обстоятельствах у Путина нет никакого стимула вести переговоры. Он думает, что выиграет войну, если что-то не изменится кардинально, как, например, не будет нового законопроекта о помощи Украине", – говорит аналитик.

Также читайте Что Трамп может пообещать Путину в обмен на мир в Украине: детали от Hill

По мнению Кейгана, до людей Трампа и до самого Трампа должно дойти, что Путин не пойдет на приемлемое для Украины и США соглашение.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным "очень быстро" после того, как он вступит в должность на следующей неделе.

Читайте также: