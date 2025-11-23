Что украинцам нужно знать о получении немецкого паспорта

Паспорт

Благодаря принятию закона о множественном гражданстве украинцы теперь могут получить немецкий паспорт, не отказываясь от украинского. Однако не все претенденты могут рассчитывать на успех, даже если они соответствуют базовым формальным требованиям.

Об этом пишут Новости.LIVE.

По словам экспертов, приобретение гражданства Германии возможно несколькими способами:

Дети, рожденные на территории Германии, автоматически получают право на немецкий паспорт. Это правило распространяется даже на детей, найденных без данных о родителях, а также на несовершеннолетних, чьи родители не имеют легального статуса. Если хотя бы один из родителей является гражданином или легально проживает в Германии в течение пяти лет, ребенок тоже получает гражданство.

Через натурализацию Лица, которые непрерывно проживают в Германии пять лет, могут подать заявку на паспорт. Срок сокращается до трех лет для тех, кто демонстрирует активную социальную позицию и успешно интегрировался в немецкое общество.

По репатриации. Этот механизм предусмотрен для потомков лиц, которые ранее потеряли немецкое гражданство, например из-за брака или коллективного отказа от паспорта до 26 февраля 1995 года. Репатрианты должны владеть немецким языком, но срок проживания на территории Германии не ограничен.

Однако даже при условии выполнения всех формальных требований нет гарантии положительного решения. Дополнительные критерии включают:

совершеннолетие заявителя;

отсутствие судимостей;

знание немецкого языка на уровне B1 или выше;

успешная сдача теста на знание общественно-правового устройства Германии;

принятие демократического строя страны, письменно или устно.

Отказы чаще всего получают лица с расистскими, антисемитскими или дискриминационными взглядами, а также те, кто подал ложные данные или подделал документы, или проживал на территории страны нелегально.

Эксперты советуют заранее ознакомиться со всеми требованиями и тщательно подготовить пакет документов, чтобы минимизировать риск отказа.

Для украинцев, которые не могут получить немецкий паспорт, существуют альтернативы в ЕС. Например, гражданство Польши можно оформить через «право крови», брак, трехлетнее легальное проживание, Карту поляка или персональное решение президента. Кроме того, возможно быстрое оформление гражданства по происхождению во многих странах ЕС — процедура репатриации дешевле и проще инвестирования, а паспорт выдают примерно за год.

