Что входит в новый пакет помощи Украине на 400 миллионов долларов: в Пентагоне рассказали

Пакет помощи включает в себя дополнительные боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие.

Новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов, о котором глава Пентагона Ллойд Остин объявил во время визита в Киев 21 октября, включает в себя дополнительные боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие.

Об этом говорится в письме Пентагона, опубликованном в сети X американского оборонного ведомства.

Пакет включает в частности:

боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, а также 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные системы и снаряды;

противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

бронетранспортеры М113;

спутниковые средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты и учебное оборудование, оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

оборудование защиты критической национальной инфраструктуры;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин 21 октября прибыл с неанонсированным визитом в Киев.