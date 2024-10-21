Что входит в новый пакет помощи Украине на 400 миллионов долларов: в Пентагоне рассказали

Пакет помощи включает в себя дополнительные боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие.
Новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов, о котором глава Пентагона Ллойд Остин объявил во время визита в Киев 21 октября, включает в себя дополнительные боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие.
Об этом говорится в письме Пентагона, опубликованном в сети X американского оборонного ведомства.
Пакет включает в частности:
- боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, а также 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные системы и снаряды;
- противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- бронетранспортеры М113;
- спутниковые средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты и учебное оборудование, оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
- оборудование защиты критической национальной инфраструктуры;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин 21 октября прибыл с неанонсированным визитом в Киев.
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