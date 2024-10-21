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Что входит в новый пакет помощи Украине на 400 миллионов долларов: в Пентагоне рассказали

Что входит в новый пакет помощи Украине на 400 миллионов долларов: в Пентагоне рассказали

Военная помощь США в Украине. Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Пакет помощи включает в себя дополнительные боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие.

Новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов, о котором глава Пентагона Ллойд Остин объявил во время визита в Киев 21 октября, включает в себя дополнительные боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие.

Об этом говорится в письме Пентагона, опубликованном в сети X американского оборонного ведомства.

Пакет включает в частности:

  • боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, а также 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные системы и снаряды;
  • противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • бронетранспортеры М113;
  • спутниковые средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты и учебное оборудование, оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
  • оборудование защиты критической национальной инфраструктуры;
  • запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин 21 октября прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

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