Авторы расследования отмечают, что прямых доказательств в пользу причастности ГРУ к использованию акустического оружия нет, однако теперь американские власти могут переосмыслить свое отношение к аванскому синдрому.

Сотрудники российской разведки могли вызвать "гаванский синдром" у американских и канадских дипломатов и сотрудников спецслужб.

Об этом пишут авторы совместного расследования The Insider, передачи 60 минут американского канала CBS News и немецкого издания Der Spiegel.

Расследователи выяснили, что симптомы "гаванского синдрома" наблюдались у иностранных дипломатов в те же периоды и в тех же местах, куда приезжали сотрудники воинской части 29155 Главного управления Генерального штаба ВС России (известного как ГРУ). Именно это подразделение также связывают с отравлениями "Новичком" Сергея и Юлии Скрипачей в Великобритании, а также бизнесмена Эмилиана Гебрева в Болгарии.

Об этом свидетельствуют данные перелетов сотрудников ГРУ, которые с 2014 года оказываются в тех же местах, где фиксируют случаи "гаванского синдрома". По данным расследователей, в ноябре 2014 года жертвой "гаванского синдрома" стал сотрудник американского консульства во Франкфурте, опознавший в одном из вероятных нападающих предполагаемого сотрудника ГРУ Егора Гордиенко.

Еще один инцидент произошел в 2017 году в Китае — у одного из сотрудников американского консульства, ответственного за хранение секретной информации, врачи зафиксировали "неизвестное влияние окружающей среды, повлекшее черепно-мозговую травму". Расследователи отмечают, что информация о китайских инцидентах у них неполная.

Похожий случай произошел с супругой американского дипломата в 2021 году в Тбилиси. Незадолго до нападения женщина заметила из окна своего дома мужчину, в котором узнала Альберта Аверьянова – сына командира части Андрея Аверьянова. Также расследователи рассказывают о возможных инцидентах в 2021 году в Белграде и Ханое.

Журналисты отмечают, что люди, пережившие эти атаки, не получили должной помощи — их жалобы списали на психическое расстройство.

Кроме описанных случаев, расследователи сообщили, что замомандира части 29155 ГРУ Иван Терентьев получил госзаказ на изучение "потенциальных возможностей нелетального акустического оружия при военных (боевых) действиях в городе".

Авторы расследования отмечают, что прямых доказательств в пользу причастности ГРУ к использованию акустического оружия нет, однако теперь американские власти могут переосмыслить свое отношение к аванскому синдрому.

В марте 2023 года разведка США заявила, что ей не удалось найти доказательства связи какого-либо иностранного государства с так называемым "гаванским синдромом".

Гаванский синдром — неофициальная болезнь, для которой характерны головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом и координацией. С 2014 года подобные симптомы наблюдаются у сотрудников посольств США и Канады в разных странах.

Напомним, в июле 2021 года сообщалось, что власти США расследуют загадочные инциденты со здоровьем своих дипломатов в столице Австрии Вене, у которых обнаружили "гаванский синдром". Среди подозреваемых в акустической атаке Россия.

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