Что за сыпь на шее Трампа: в Белом доме объяснили причину странных пятен

Президент США Дональд Трамп с сыпью на шее / © Getty Images

Реклама

После появления резонансных фото президента США Дональда Трампа с сыпью на шее, его личный врач Шона Барбабелла выступил с официальным объяснением. Медик рассказал, что именно вызвало покраснение у 79-летнего политика.

Об этом сообщает Lad Bible.

Личный врач Трампа выступил с заявлением после того, как в Сети появились фото, на которых у президента США заметна крупная сыпь с коркой на шее. Обсуждения состояния здоровья 79-летнего политика активизировались после церемонии вручения Медали Почета 2 марта, где покраснение стало хорошо видно.

Реклама

В последнее время тема самочувствия главы Белого дома уже не раз становилась поводом для слухов — в частности в феврале, когда Трампа заметили с макияжем на руке, который, по предположениям, должен был скрыть синяки.

Причина сыпи на шее Трампа

Как заявил Барбабелла, раздражение на шее у Трампа связано с использованием крема в качестве «профилактического средства для кожи».

«Президент Трамп использует очень распространенный крем на правой стороне шеи, который является профилактическим средством для кожи. Президент применяет это лечение в течение одной недели, и покраснение, как ожидается, продлится несколько недель», — пояснил врач американского лидера.

В то же время медик не раскрыл, для чего именно назначен препарат и с какой целью Трамп проходит такое лечение.

Реклама

Состояние здоровья Дональда Трампа — что известно

Напомним, накануне на церемонии в Белом доме у Трампа заметили красное пятно на шее, что вместе с недавними синяками на руках возобновило дискуссии о его состоянии здоровья. Несмотря на заверения политика в прекрасной форме, физиотерапевт Адам Джеймс предположил наличие у президента США неврологических симптомов, в частности лобно-височной деменции. По оценке специалиста, характер прогрессирования признаков может указывать на серьезные риски для жизни Трампа в ближайшие годы.

Заметим, в августе 2025 года Трамп в очередной раз привлек внимание использованием тонального крема на руках, которым он пытался скрыть синяки. Пресс-служба Белого дома объясняет эти следы частыми рукопожатиями, приемом аспирина и диагностированной хронической венозной недостаточностью. Несмотря на заверения администрации в «прекрасной форме» 79-летнего президента США, отеки на его лодыжках и отсутствие изменений в образе жизни для лечения сосудов вызывают у прессы новые вопросы относительно реального состояния его здоровья.