Что Запад до сих пор не осознает о России: Зеленский ответил

В этом ответе на все другие вопросы.

Запад до сих пор не осознает, что россияне не остановятся. Это основная ошибка.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ.

Он подчеркнул, что речь не идет о странах Северной Европы, Польше, Румынии и Балтийских странах. Из-за того, что они более близки – исторически и территориально.

"Другие не хотят признать одну вещь: россияне пойдут дальше. И все", — подчеркнул украинский лидер.

Он задает риторические вопросы: если вы знаете, что есть риск (россияне пойдут дальше), почему:

не усилить максимально Украину?

не увеличить производство оружия?

ли ввести тотальные санкции на ракеты?

"Они (ракеты – ред.) долетят. В каждую из этих европейских стран. Россияне будут идти вперед и оттуда стрелять. Как у нас сегодня. В начале полномасштабного вторжения они стреляли из Беларуси... Но они идут дальше. И это серьезный вызов. ", – констатировал главнокомандующий.

По его мнению, не осознавать до конца кто такой Путин – это ошибка. И Запад должен его исправить.

"Когда политики говорят "мы понимаем", "Путин никогда не пойдет". На Германию, на Францию. Он уйдет. Просто можно не заходить в страну, а стать на границе и терроризировать. Можно уничтожать страну другими путями", – заключил Владимир Зеленский. .

Ранее Зеленский сказал, что война в Украине может завершиться в 2025 году. Президента РФ Владимира Путина нужно принудить к миру.

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