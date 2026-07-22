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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Что заставит Иран пойти на сделку: Трамп озвучил свою версию

Дональд Трамп высказался о конфликте с Ираном, заявив, что Тегеран «очень скоро» будет готов к соглашению.

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Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
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Что заставит Иран пойти на сделку: Трамп озвучил свою версию

Трамп заявил, что Иран стремится к договоренностям, но переговоры еще не ко времени / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал противостояние с Ираном, заявив, что не считает его полномасштабной войной, а называет «схваткой». В то же время, он убежден, что Тегеран вскоре согласится на переговоры.

Об этом президент США сказал 22 июля, передает ClashReport.

Трамп заявил, что нынешний конфликт не следует называть войной.

«Я называю это схваткой. У нас есть стычка с Исламской Республикой Иран», — сказал президент США.

По словам американского лидера, Иран испытывает значительное давление, из-за чего якобы стремится заключить договоренность с Вашингтоном.

«Они получают настолько сильные удары, что хотят заключить сделку. Но я считаю, что они еще не готовы к соглашению», — заявил Трамп.

В то же время он выразил уверенность, что позиция Тегерана скоро изменится.

«Они еще не готовы заключить сделку. Но будут готовы очень скоро», — добавил президент США.

Трамп не уточнил, о каком именно потенциальном соглашении идет речь или при каких условиях, по его мнению, могут начаться переговоры между Вашингтоном и Тегераном.

Раньше говорилось о том, что Иран получил ультиматум от президента США Трампа. Он пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям в ответ на атаки на корабли в Ормузском проливе.

Под ударом могут оказаться и объекты в Тегеране или вблизи столицы.

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Дата публикации
Количество просмотров
105
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