Что заставит Трампа резко изменить отношение к Путину: эксперт ответил

Дональд Трамп / © Associated Press

Ситуация вокруг поддержки Украины в Соединенных Штатах становится все более напряженной. Пока большая часть американского общества и политикума поддерживает Киев, в окружении президента Дональда Трампа продвигаются нарративы, выгодные Кремлю. В частности, речь идет о докладах разведки, которые могут искажать реальные намерения Владимира Путина.

Об этом в комментарии «24 Каналу» рассказал президент Республиканского клуба Рональда Рейгана Борис Пинкус.

По словам общественного деятеля, директор Национальной разведки США Талси Габбард предоставила Дональду Трампу информацию, противоречащую реальному положению вещей на геополитической арене.

Пинкус отметил, что Габбард доложила президенту, что у Владимира Путина нет планов захватывать всю Украину и вступать в открытую войну со странами Европы. Самое тревожное, по словам эксперта, то, что американский лидер склонен верить этой информации. Это создает риск смягчения позиции Белого дома в отношении агрессора.

Несмотря на позицию ближайшего окружения президента, в Республиканской партии назревает серьезный раскол. Значительная часть однопартийцев Трампа не разделяет его оптимизма по отношению к России и пытается донести до него правду: главная цель Кремля — полное порабощение Украины.

Борис Пинкус отметил важный рычаг влияния, который имеют законодательные власти США. По его словам, в Сенате сейчас есть 85 голосов из 100 в поддержку введения жестких санкций против России. Такое количество голосов позволяет преодолеть любое вето президента.

«Если будет принят закон по этому поводу, то Трамп не сможет ему противодействовать и будет вынужден усилить давление на Путина», — объяснил республиканец.

Когда ждать перемен

Эксперты прогнозируют, что ситуация может кардинально измениться в ближайшее время. Трамп отдает себе отчет в настроениях в партии и обществе, поэтому не сможет долго игнорировать агрессию РФ.

«Терпение лопается. Надо подождать середины января. Тогда вектор политических действий Трампа может серьезно измениться», — подытожил Борис Пинкус, намекая на начало нового политического сезона в 2026 году, когда Сенат перейдет к активным действиям.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал новые переговоры относительно мира на самом высоком уровне. По его словам, встреча представителей стран «коалиции желающих» состоится в ближайшее время и запланирована на 3 января в Украине.