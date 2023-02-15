Что ждет Лукашенко после поражения Путина: Пионтковский удивил прогнозом

Президент России Владимир Путин после поражения в войне и краха своего режима пристрелит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский на канале "Freeдом".

Как отметил политолог, сегодня Лукашенко хочет оправдать перед Путиным собственную неготовность и нежелание послать белорусские войска участвовать в войне против Украины.

"Все военные эксперты говорят - последние 2-3 недели ни одного ракетного удара не было из Беларуси, а раньше это было. В предчувствии конца путинского режима Лукашенко отчаянно пытается уцелеть и не оказаться на скамье военных преступников. Но у него трудная задача", - подчеркнул эксперт.

По мнению Пионтковского, "перед самым концом, когда будет ясно, что все проиграно, Путин Лукашенко просто пристрелит".

"Слишком много он крови выпил у Путина за последние 30 лет, начиная с Ельцина. Русские цари все время требовали от него объединиться, а он никак не хотел быть секретарем минского райкома. Увидите - пристрелит он его. Министра иностранных дел (Владимира Макея - ред.) они ликвидировали. В последний день диктаторы всегда расстреливают в тюрьмах политзаключенных, последние счеты сводят. Лукашенко для Путина тоже в каком-то смысле политзаключенный. Тем, что он не объединился до сих пор, нанес Путину тягчайшую душевную травму", - заявил он.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страны ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) должны определиться с позицией по поводу войны России против Украины. Лукашенко заявил, что "конфликт Украины и России – это и их конфликт".

В украинской разведке отмечают, что Владимир Путин не оставляет своих попыток втянуть Александра Лукашенко в войну против Украины. Но сегодня нет признаков того, что эти попытки успешны.

Белорусская армия не участвует в боевых действиях на территории Украины, хотя теоретически белорусы могут быть в составе оккупационных войск как наемники.

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