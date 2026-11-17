Что ждет свет 2027 года / © Фото из открытых источников

Реклама

2027 может принести новые геополитические потрясения, рекордную жару, обострение ситуации вокруг Тайваня и проблемы на рынке искусственного интеллекта. В то же время, мир ожидают технологические прорывы, которые еще недавно казались научной фантастикой.

Об этом пишет редактор ежегодного прогнозного издания The World Ahead 2027 журнала The Economist Том Стендейдж, определивший десять тенденций, за которыми следует следить в следующем году.

Реклама

По его словам, современный мир все больше напоминает научную фантастику: беспилотники сменяют правила войны, автомобили ездят без водителей, а искусственный интеллект и работы постепенно становятся частью повседневной жизни. Однако вместе с технологическим прогрессом растут и глобальные опасности.

Реклама

1. Начало эпохи после Трампа

После промежуточных выборов в США начнется борьба за политическое наследие Дональда Трампа и за его преемником.

В то же время, Стендейдж прогнозирует, что американский президент не собирается терять влияние. По его мнению, следует ожидать новых указов, судебных споров, масштабных проектов и неожиданных внешнеполитических решений.

Параллельно другие страны начнут более активно готовиться к тому, какой может быть Америка после Трампа.

2. Последствия войны с Ираном

По мнению автора, конфликт вокруг Ирана вряд ли завершится однозначным урегулированием, поэтому его последствия будут ощущаться в течение всего 2027 года.

Реклама

Стендейдж считает, что война подорвала международный авторитет США и доверие союзников к Вашингтону. Он прогнозирует изменения в региональной политике, перестройку энергетических потоков и новые угрозы продовольственной безопасности, в частности, из-за возможного дефицита удобрений.

В то же время, иранский режим, по его оценке, может усилить внутренний контроль.

3. Самый жаркий год в истории

2027-й может установить новый температурный рекорд из-за мощного климатического явления «супер-Эль-Ниньо».

Автор предупреждает о риске новых засух, волн жары, лесных пожаров и экстремальных погодных явлений.

Реклама

На этом фоне все большее значение будет приобретать возобновляемая энергетика — не только как способ противодействия изменению климата, но и как возможность снизить зависимость от нестабильных мировых цен на энергоносители.

4. Рост недоверия к искусственному интеллекту

Искусственный интеллект окажется под еще более пристальным вниманием из-за рисков для экономики и кибербезопасности.

В частности, разрабатывающие ИИ компании накапливают долги в пределах сложных финансовых соглашений, что, по оценке The Economist, повышает риск рыночного кризиса.

Кроме того, усовершенствование ИИ-моделей может повлечь за собой новую волну кибератак.

В то же время Стендейдж считает, что часть общественных опасений по поводу массового сокращения рабочих мест и потребления ресурсов дата-центрами пока преувеличена.

5. Правые могут изменить политический баланс Европы

Одним из главных политических событий 2027 станут президентские выборы во Франции.

В центре внимания окажется правая партия «Национальное объединение» и ее представитель Марин Ле Пен, шансы которой на победу автор оценивает как значительные.

По мнению Стендейджа, изменение политического курса Франции может осложнить сотрудничество Парижа и Берлина, от которого во многом зависит функционирование Евросоюза.

Дополнительным вызовом будут оставаться проблемы французских государственных финансов.

6. Угроза нового финансового кризиса

Государственные долги и более дорогие кредиты могут стать серьезной проблемой для развитых экономик.

Рост бюджетных расходов, масштабные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта и новое инфляционное давление из-за энергоресурсов повышают стоимость заимствований.

Это создает дополнительную нагрузку не только на правительства, но и на компании и домохозяйства.

Автор предупреждает, что такая ситуация не может продолжаться до бесконечности и грозит финансовыми потрясениями.

7. Опасный рубеж для Тайваня

2027 год может стать особенно напряженным для отношений Китая и Тайваня.

По распространенным оценкам, именно к этому термину Си Цзиньпин поставил задачу подготовить китайскую армию к потенциальному захвату острова.

В то же время, опыт Украины и Ирана показывает, что современные технологии позволяют меньшим государствам эффективнее противостоять более сильным противникам.

Решит ли Пекин действовать в ближайшее время или будет ждать результатов выборов на Тайване 2028 года, остается открытым вопросом. Стендейдж называет следующие два года опасным периодом.

8. Препараты для похудения будут менять экономику

Популярность препаратов типа Ozempic будет влиять не только на здоровье, но и на потребительское поведение.

Значительно похудевшие люди начинают активнее тратить деньги на одежду, косметику и фитнес. Автор описывает это как своеобразный эффект компенсаторных покупок.

В то же время успех препаратов для снижения веса стимулирует фармацевтические компании более активно исследовать методы продления жизни.

9. Космос станет доступнее

Стоимость космических запусков может существенно снизиться благодаря развитию многоразовых ракет.

Ожидается, что Starship компании SpaceX станет регулярно доставлять спутники на орбиту, а китайские производители ракет продемонстрируют новые возможности повторного использования ускорителей.

Это может открыть путь для появления частных космических станций и даже центров обработки данных в космосе.

10. Голливуд попытается вернуть зрителей

Киноиндустрия готовит новенькую волну огромных франшиз. В частности, «Звездные войны» будут отмечать 50-летие, на экраны вернутся «Мстители», а также ожидается новый фильм о Джеймсе Бонде.

Однако, как отмечает Стендейдж, успех малобюджетных лент, созданных блоггерами, ставит перед Голливудом вопрос: не стремятся ли зрители к чему-то принципиально новому?

Автор также обращает внимание, что сюжеты «Звездных войн» о беспилотных аппаратах, роботах и уязвимости технологий сегодня выглядят удивительно актуальными.

Каким будет 2027 год

По мнению Тома Стендейджа, реальность уже настигла научную фантастику, а следующий год может еще больше размыть границу между ними.

Главными вызовами станут геополитическая нестабильность, изменение климата и экономические риски, тогда как развитие искусственного интеллекта, медицины и космических технологий будет открывать новые возможности.

В то же время автор отмечает: речь идет о тенденциях и прогнозах, а не о событиях, которые непременно произойдут.

Новости партнеров