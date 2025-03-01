Чтобы избежать катастрофы: в США начали масштабный сброс воды: в США начали масштабный сброс воды

Чтобы предотвратить масштабные наводнения, в штате Юта начали контролируемый сброс почти 90 миллиардов литров воды из озера Юта в Большое Соленое озеро. Ежедневно из реки Иордан будут спускать около 1 миллиарда литров воды, что является критически важным шагом перед ожидаемым таянием снега.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Это уже третий подобный выпуск за последние десять лет, и, по словам Джина Шоукрофта, генерального директора Центрального округа охраны водных ресурсов, такие меры необходимы для управления водными ресурсами штата и защиты от будущих стихийных бедствий.

"Наша работа заключается в том, чтобы всегда следить за тем, где сейчас находится вода и где она должна быть. Это способ для нас действовать на опережение в отношении весеннего стока и сделать все возможное, чтобы обеспечить здоровый уровень воды в озере Юта и Большом Соленом озере", — заявил эксперт.

Отметим, что около 95% водоснабжения штата Юта зависит от таяния снега, и в этом году уровень снежного покрова в регионе Wasatch Front выше обычного.

По состоянию на 28 февраля озеро Юта заполнено на 96%, а таяние снега только начинается. В то же время уровень Большого Соленого озера остается критически низким.

Напомним, священные города Мекка и Медина накрыл шторм.

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