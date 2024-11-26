"Чтобы каждый день знать, что сейчас нужно Украине": в Минобороны Польши сделали заявление о поддержке

По словам вице-премьера, министра нацобороны Польши, ЕС должен увеличить свои усилия по оказанию военной помощи Украине, а также по усилению собственной безопасности.

В Польше подтвердили союзнические обязательства по поддержке Украины, ведь Европа должна увеличить усилия для военной помощи.

Об этом сказал вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время брифинга для СМИ в Берлине по результатам встречи с коллегами из Германии, Великобритании, Италии и Франции 25 ноября.

"На этой встрече мы подтверждаем наши союзнические обязательства, что мы должны сегодня сделать все возможное, чтобы поддержать Украину", — отметил Косиняк Камыш.

По его словам, во время встречи была организована видеоконференция с министром обороны Украины Рустемом Умеровым для того, "чтобы каждый день и каждую неделю знать, что сейчас нужно Украине".

Он добавил, что Европа должна увеличить свои оборонные усилия как для помощи Украине, так и в первую очередь для усиления собственной безопасности, а также анонсировала новую встречу министров обороны 5 стран в начале 2025 года в Польше, ведь это, по словам миеистра, "хорошее место" для переговоров

"Польша является крупнейшим хабом помощи для Украины. Также речь идет о безопасности восточного фланга НАТО и увеличении расходов стран ЕС на развитие европейского ОПК", — сказал Косиняк-Камиш.

Только в 2024 году Польша тратит на оборону 4,2% ВВП, а в следующем году эта цифра вырастет до 4,7%.

Напомним, глава МСЗ Польши Радослав Сикорский прокомментировал удар российской армии по Украине "Орешником": "Когда эта штука оказывается в нашем воздушном пространстве, мы имеем право ее сбивать". Он также высказался по поводу сбивания целей над Украиной средствами стран НАТО.

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