Чтобы не были ленивыми: в Китае мужчина выиграл в лотерею $30 млн и скрыл выигрыш от родных

Китаец выиграл в лотерее крупную сумму, но решил об этом никому не рассказывать.

В Китае мужчина выиграл в лотерею 30 миллионов долларов и не рассказывал об этом своей семье. Мужчина скрыл от родных свой выигрыш, поскольку убежден, что из-за больших денег они станут ленивыми.

Об этом пишет издание Asia One.

"Я не сказал о своем выигрыше жене и ребенку. Я думаю, что они начнут чувствовать свое превосходство над другими и перестанут усердно работать и учиться", — объяснил мужчина.

Счастливчик признался, что в течение десяти лет он регулярно играет в лотерею, но о таком выигрыше даже не мог и мечтать. По его словам, на этот раз он потратил 80 юаней ($11) на покупку 40 лотерейных билетов и каждый из них заполнил одинаковой комбинацией чисел. Он сказал, что выбирал одни и те же семь номеров за последние несколько лет, потому что они "выглядели приятными". В результате, каждый выигрышный билет принес миллионы.

"Я еще не решил, и мне потребуется некоторое время, чтобы подумать, как использовать деньги", — рассказал мужчина.

Напомним, супруги сорвали джекпот, а о выигрыше узнали из утренних новостей.

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