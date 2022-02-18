"Чтобы не действовать с самопровозглашенной властью": Франция выводит свои войска из Мали после 9-летней операции

"Чтобы не действовать с самопровозглашенной властью": Франция выводит свои войска из Мали после 9-летней операции

Военные силы Франции будут переброшены в другие места в африканском регионе Сахель.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция и ее союзники в европейских силах спустя почти десять лет после начала военной операции выводят свои войска из Мали.

Об этом сообщает BBC.

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По словам Макрона, это решение было принято после разрыва дипломатических отношений и роста враждебной риторики со стороны военной хунты Мали. Он добавил, что военные силы будут переброшены в другие места в африканском регионе Сахель.

Известно, что с 2013 года французские войска участвуют в борьбе с исламистскими боевиками в стране.

Отмечается, что отношения между Францией и Мали ухудшились после военного переворота в августе 2020 года. Тогда малийская хунта начала тесное сотрудничество с российскими наемниками из ЧВК "Группа Вагнера", которая обвиняется в военных преступлениях на Донбассе, а также на Ближнем Востоке и в Африке.

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