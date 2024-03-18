"Чтобы не могли бить по объектам РФ": Песков – о создании "санитарной зоны" в Украине

Песков объяснил заявление Путина о том, что Россия с учетом атак ВСУ на Белгородщину может создать на прилегающих территориях Украины "санитарную зону".

Буферная или "санитарная зона" на границе с Украиной нужна для того, чтобы враг не мог бить по российским объектам.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает кремлевский ресурс ТАРС.

Так Песков объяснил заявление кремлевского диктатора Путина о том, что Россия с учетом атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины "санитарную зону".

"Президент имеет в виду, что на фоне атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на нашей территории, прежде всего – социальных объектов, жилых домов, будут приняты меры, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферную зону, с тем чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости", – сказал представитель Кремля.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая в своем избирательном штабе, заявил, что продолжит войну и создаст на территориях Украины так называемую "санитарную зону".

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