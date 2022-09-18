"Чтобы не просить разрешения": Польша будет отправлять свои суда в обход России

В субботу, 17 сентября, в Польше был открыт недавно построенный канал, который позволит польским судам не просить разрешения у России на проход по ее территориальным водам в Балтийском море.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице президента Польши.

Порт Эльблонг в северной Польше отделен от Балтийского моря тонкой полосой земли. Недавно построенный канал проходит по территории Польши примерно в пяти километрах к западу от города Криница-Морска.

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"Мы хотели открыть этот проход, чтобы больше не требовать разрешений у недружественной нам страны", – заявил президент Польши Анджей Дуда.

Польский лидер подчеркнул, что Польша не может позволить быть зависимой страной. Открытие судоходного канала он назвал большой победой для всех, кто понимает слово суверенитет.

"Мы символически разрываем в 83-ю годовщину нападения Советского Союза на Польшу последние узы нашей зависимости от России", — добавил премьер-министр Матеуш Моравецкий, напомнив о трагических событиях 17 сентября 1939 года, когда СССР вместе с нацистским Третьим Рейхом фактически поделили Польшу, введя свои войска на территорию соседнего государства.

Напомним, польский Сейм принял резолюцию, в которой требует возмещения ущерба, нанесенного Германией во время Второй мировой войны, и выражает претензии к России как правопреемнице Советского Союза.

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