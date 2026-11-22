Армия Германии / © Associated Press

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Германия изменила способ перебрасывания военной техники в Литву для участия в масштабных учениях НАТО. Вместо танковых колонн на польских дорогах Бундесвер решил воспользоваться железной дорогой. Причиной по данным СМИ стали опасения, что Россия использует передвижение войск в своей пропаганде.

Об этом сообщает OBOZ со ссылкой на Bild.

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Первоначально подразделения 10-й танковой дивизии Бундесвера планировали отправиться в Литву автомобильными колоннами через территорию Польши. Однако после консультаций внутри НАТО маршрут был пересмотрен.

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По словам источника издания в Альянсе, кадры немецких танков, двигающихся к восточному флангу НАТО вблизи белорусской границы, могли бы стать поводом для российской пропаганды.

В то же время в Министерстве обороны Германии заверили, что изменение способа транспортировки техники не является чем-то необычным. По объяснению ведомства, военные должны отрабатывать разные варианты перебрасывания сил на случай реальной угрозы.

Что известно о военных учениях в Литве

Обучение Grand Eagle 26 проходят с участием примерно 1800 немецких военнослужащих и более 750 единиц военной техники. Их цель – проверить готовность Бундесвера быстро опрокидывать подразделения на восточный фланг НАТО в случае обострения ситуации безопасности.

Параллельно в Литве продолжаются маневры Freedom Shield 26-II, к которым привлечена 45-я танковая бригада Бундесвера.

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Всего в двух учениях принимают участие более 6000 военных. По информации литовской армии, маневры начались 6 ноября и продлятся до 3 декабря.

Германия выделяет Украине $300 млн на усиление ПВО

Напомним, Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов в рамках программы PURL, предусматривающей закупку американского вооружения на средства европейских союзников.

Как сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, в пакет войдут ракеты для комплексов Patriot, системы IRIS-T, новые радары, а также боеприпасы для истребителей F-16 и беспилотников. Кроме того, Берлин планирует интегрировать ракеты IRIS-T в норвежские системы ПВО NASAMS.

Писториус объяснил необходимость усиления украинской противовоздушной обороны российскими ударами по энергетике и системам теплоснабжения в преддверии зимы. По его словам, Германия совместно с Норвегией закупает у США вооружение, которого нет в Европе.

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Министр подчеркнул, что военная поддержка Украины – это вопрос безопасности всей Европы, а не благотворительность. Он также подверг сомнению готовность Москвы к мирным переговорам на фоне непрерывных боевых действий и ударов по гражданской инфраструктуре.

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