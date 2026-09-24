Чтобы не провоцировать Путина: США не подписали заявление, в котором 50 стран и ЕС призвали РФ к прекращению огня

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В своем выступлении на Генассамблее ООН в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что США очень тесно работают с лидерами Украины и России, и урегулирование войны «произойдет гораздо быстрее, чем люди себе представляют». Американский президент также упомянул о так называемом законе Грэма, прямо увязав завершение войны с возможным применением новых адских санкций против России и друзей Путина.

На Генассамблее ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели отдельную встречу. Главными темами была возможность установления энергетического перемирия и усиления украинского ПВО. Переговоры состоялись после визита зятя Трампа Джареда Кушнера и спецпредставителя Стива Виткоффа в Москву и Киев, и накануне возможных трехсторонних переговоров США-Украина-Россия в октябре в Абу-Даби.

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Трамп, как известно, не исключил, что проведет с Путиным еще одну встречу. Зеленский при этом выразил надежду, что мир может наступить еще до зимы, и Трамп в этом поможет. На минувшей неделе президент США уже анонсировал согласие России и Украины на энергетическое перемирие. Киев это предлагал по-прежнему множество раз. Москва это постоянно отвергала. Правда, потом госсекретарю Марко Рубио все же пришлось признать, что договоренности о перемирии пока нет. Однако война, по его мнению, завершится переговорами, а не благодаря сокрушительной победе той или иной стороны.

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В то же время США не поддержали в ООН совместную декларацию, под которой подписалось 50 стран и ЕС, призывающее Россию к полному, немедленному и безусловному прекращению огня и началу содержательных мирных переговоров. Документ был обнародован перед заседанием Совбеза ООН в среду, 23 сентября. В заявлении говорится, что Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня еще в марте 2025 года.

«Мы призываем Россию наконец-то сделать то же, что является необходимым шагом к содержательной дипломатии и переговорам, ведущим к миру», — говорится в декларации, которая также призывает к обеспечению свободы судоходства в Черном море.

Это заявление подписали даже Израиль и Япония, с которыми у Украины напряженные отношения. Однако США, стремящиеся и дальше играть роль посредника между Украиной и Россией, документ не поддержали. Госдепартамент или Белый дом не обнародовали отдельное объяснение этого решения. Но это уже не в первый раз, когда Соединенные Штаты в ООН не подписывают и не голосуют за инициативы, направленные на защиту Украины. Более того, в прошлом году Америка даже голосовала в унисон с Россией.

24 февраля 2025 года. США вместе с Россией проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН авторства Украины и ЕС, которая подтверждала суверенитет и территориальную целостность Украины, и требовала полного и безусловного вывода российских войск. Тогда заместитель постпреда США при ООН Дороти Ши объяснила это тем, что предыдущие резолюции, осуждавшие Россию, не остановили войну. Соединенные Штаты хотели скорее перейти к переговорам.

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24 февраля 2025 года. Соединенные Штаты внесли свой проект резолюции «Путь к миру», который не называл Россию агрессором. После внесенных европейскими странами поправок в текст документа, прямо подтверждающих территориальную целостность и суверенитет Украины и призыв к справедливому, длительному и всеобъемлющему миру, Америка воздержалась при голосовании за эту резолюцию вместе с Китаем и Индией.

24 февраля 2026 года. За очередную резолюцию Генассамблеи ООН, подтверждающую международно признанные границы Украины и призвавшую к немедленному прекращению огня, США снова воздержались при голосовании. Как пояснила постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Темми Брюс, Вашингтон приветствовал призыв к немедленному прекращению огня, однако резолюция содержала формулировки, которые могли отвлечь внимание от переговоров вместо того, чтобы поддержать обсуждение всего спектра дипломатических путей.

5 марта 2026 года. Соединенные Штаты выступили против резолюции МАГАТЭ, которая осуждала атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру и признавала их угрозой для ядерной безопасности. Против документа выступили также Россия, Китай и Нигер. Однако это стало первым случаем, когда Америка проголосовала против подобной резолюции. Вашингтон аргументировал это тем, что этот документ «не способствует достижению мира между Украиной и Россией». Хотя в тексте говорилось, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которая обеспечивает электроснабжение АЭС, включая Запорожскую, представляют непосредственную угрозу ядерной безопасности.

Также в феврале этого года США, например, не присоединились к совместному заявлению и отчету пяти европейских стран — Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов — об ответственности России за отравление и смерть Алексея Навального. Марк Рубио объяснил, что «это не было стремлением» Соединенных Штатов, хотя и прямо не поставил это заявление и соответствующий отчет под сомнение.

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Дата публикации 08:02, 24.09.26 Количество просмотров 31 Зеленский поразил всех прямо с трибуны ООН! Эксклюзивные подробности из Нью-Йорка

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