Чтобы не путали с российской: Казахстан переименовал свою экспортную нефть

Чтобы не путали с российской: Казахстан переименовал свою экспортную нефть

Казахстан переименовал свою экспортную нефть во избежание риска санкций против России.

Казахстан меняет название своей нефти, экспортируемой через российские порты, на Kazakhstan Export Blend Crude Oil (KEBCO), чтобы отделить ее от нефти российского происхождения.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на ответ казахстанского производителя нефти "СНПС-Актобемунайгаз".

Производитель хочет избежать риска санкций и проблем с финансированием.

"В связи с последними значительными геополитическими изменениями... и во избежание негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты с июня 2022 года для сорта применяется следующее название — KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil)" — отметил производитель.

Четыре источника в казахстанских нефтяных компаниях, занимающихся транзитом через российские морские порты, также подтвердили переименование и добавили, что смена KEBCO вступит в силу с понедельника для всех официальных документов.

По словам одного из источников, Министерство энергетики Казахстана намерено попросить разрешение у правительства на официальное использование нового сорта.

В Министерстве энергетики отказались комментировать этот вопрос.

Казахстан использует российские морские порты в качестве транзитного маршрута для 20% своего экспортного потока нефти, или около 13,3 млн тонн в 2021 году. По словам трейдеров, казахстанские поставки неоднократно принимались за российские.

Трейдеры надеются, что смогут добыть в борьбе лучшие цены на свою нефть и легче ее продавать, если в документах будет четко указано, что она не российской добычи.

Напомним, Европейский союз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. В частности, ЕС решил запретить закупку, импорт или перевозку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС.

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