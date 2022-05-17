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Чтобы оказывать финансовую помощь беженцам, Чехия ужесточает проверку документов

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Чтобы оказывать финансовую помощь беженцам, Чехия ужесточает проверку документов

Проверка паспорта в Чехии / Фото: Associated Press

С 16 мая в Чехии усилят паспортную проверку украинцев, переехавших в Чехию спасаясь от войны

Министерство внутренних дел Чехии сообщило об усилении паспортной проверки для беженцев из Украины и выплате финансовой помощи только тем беженцам, которые пересекли границу Украины после 24 февраля 2022 года.

Такое решение вызвано большим наплывом венгерских ромов с украинскими паспортами. Они едут в Чехию из Венгрии и Закарпатья, чтобы получить финансовую помощь, предназначенную для беженцев из Украины. Поэтому с 16 мая 2022 года у всех беженцев из Украины будут проверять штамп в паспорте и только в случае подтверждения пересечения украинской границы после 24 февраля 2022 года выплачивать деньги.

Напомним, беженцы в Чехии могут получать 200 евро или 5000 крон в течение трех месяцев после прибытия в Чехию.

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