Чтобы оказывать финансовую помощь беженцам, Чехия ужесточает проверку документов

С 16 мая в Чехии усилят паспортную проверку украинцев, переехавших в Чехию спасаясь от войны

Министерство внутренних дел Чехии сообщило об усилении паспортной проверки для беженцев из Украины и выплате финансовой помощи только тем беженцам, которые пересекли границу Украины после 24 февраля 2022 года.

Такое решение вызвано большим наплывом венгерских ромов с украинскими паспортами. Они едут в Чехию из Венгрии и Закарпатья, чтобы получить финансовую помощь, предназначенную для беженцев из Украины. Поэтому с 16 мая 2022 года у всех беженцев из Украины будут проверять штамп в паспорте и только в случае подтверждения пересечения украинской границы после 24 февраля 2022 года выплачивать деньги.

Также читайте Украинским беженцам в Чехии будут выплачивать ежемесячно по 200 евро: подробности

Напомним, беженцы в Чехии могут получать 200 евро или 5000 крон в течение трех месяцев после прибытия в Чехию.

Читайте также:

Открыть счет, перевести деньги – что предлагают украинцам зарубежные банки

Чем опасны успокаивающие

Как защититься от весенней аллергии без лекарств