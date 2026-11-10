«Чтобы остаться в клубе ядерной триады»: почему Россия отводит стратегическую авиацию подальше от Украины

Бомбардировщик Ту-95 / © wikimedia.org

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Перемещение российской стратегической авиации на Дальний Восток обусловлено, прежде всего, ростом дальнобойных способностей Украины. Таким образом, Москва пытается уберечь уцелевшие самолеты и сохранить возможность применять ядерное оружие из воздуха.

Об этом в эфире Radio NV заявил Анатолий Храпчинский — директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве.

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По его словам, России нужна, по меньшей мере, одна военная база, на которой можно проводить техническое обслуживание стратегических самолетов и готовить их к вылетам. Именно поэтому российское командование, вероятно, рассматривает вариант переноса соответствующей инфраструктуры на удаленный аэродром, расположенный на расстоянии более 4000 км.

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Храпчинский пояснил, что возможности использования авиабазы «Энгельс-2» в Саратовской области существенно ограничены из-за регулярных украинских ударов. По его словам, целью атак периодически становятся нефтебазы, склады хранения и непосредственно самолеты.

В связи с этим авиабаза дальней авиации «Украинка», расположенная в Амурской области, может быть для России наилучшим вариантом сохранения стратегических самолетов.

Эксперт подчеркнул, что стратегическая авиация является уязвимым местом российской армии. Ее интенсивное использование во время войны против Украины может привести к потере Москвой одной из составляющих ядерной триады.

«Стратегическая авиация является болью для РФ, и такое активное использование стратегической авиации во время этой войны может просто лишить Россию статуса ядерной триады, которая имеет возможность использовать и в воздухе, и на земле, и в море ядерное оружие… Это вынужденная мера для того, чтобы сохранить остатки стратегической авиации и далее быть в клубе тех, кто должен.

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Ранее сообщалось, что Россия, вероятно, сосредоточила на авиабазе «Украинка», расположенной на Дальнем Востоке, значительную часть своих стратегических бомбардировщиков. По имеющимся данным, там находятся 10 самолетов Ту-160 и 37 Ту-95МС.

Мы ранее информировали, что Россия потеряла один из своих стратегических Ту-95 во время учебного полета.

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