Топливный кризис в РФ / © Pixabay

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Россия сталкивается с дефицитом горючего из-за проблем в нефтеперерабатывающей отрасли, однако ее доходы от экспорта сырой нефти пока остаются стабильными.

Об этом в эфире Эспрессо заявил аналитик по Ближнему Востоку, автор телеграмм-проекта MENAlysis Денис Клименко.

По его словам, Кремль и дальше зарабатывает значительные средства на продаже нефти за границу, но в то же время все меньше заботится об обеспечении собственного рынка качественным топливом.

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Россия столкнется с дефицитом горючего. Она заливает рынок нефтью и получает от этого сверхприбыли, но самая большая проблема в том, что Россия не переживает за свой внутренний рынок», — отметил эксперт.

Клименко напомнил, что российские власти уже были вынуждены снизить требования к качеству горючего для внутреннего потребления.

«Россия переходит на стандарты горючего Евро-3 внутри своего рынка — это, по сути, шмурдяк, который она позволяет своим гражданам заливать в бензобаки», — подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что украинские удары по российским НПЗ в первую очередь отражаются на производстве нефтепродуктов, но практически не влияют на экспорт сырой нефти.

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«Мы видим, что Украина бьет по нефтеперерабатывающим заводам. Однако это не повлияло на нефтяные рынки, поскольку мы оказываем влияние непосредственно на нефтепродукты, а не на сырую нефть, которую Россия экспортирует. И до тех пор, пока она спокойно плывет в Китай и Индию, никаких проблем нет и давления со стороны США не будет», — пояснил Клименко.

В то же время, он считает, что одним из немногих факторов, способных изменить ситуацию, может стать обострение вокруг Транскаспийского трубопровода в Казахстане, где присутствуют интересы американских энергетических компаний.

«Единственный риск, который может сейчас существовать, — это то, что Россия попытается каким-то образом давить на Транскаспийский трубопровод в Казахстане, поскольку там есть непосредственно интересы американцев», — сказал аналитик.

По его словам, в этом регионе работают компании и лоббистские структуры, связанные с Chevron и ExxonMobil, поэтому любое обострение может вызвать более жесткую реакцию Вашингтона.

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«Там напрямую имеют свои интересы нефтяники, лоббисты от Chevron и ExxonMobil. И это может представлять перспективную угрозу. И, возможно, даже Трамп может воспринимать это как серьезную угрозу, если ситуация достаточно сильно эскалируется», — подытожил Клименко.

Ранее сообщалось, что из-за топливной кризис, возникший на фоне успешных атак Украины, в России резко возросли продажи лошадей.

Мы ранее информировали, что диктатор Путин заявил, что из-за действий ВСУ Россия сталкивается с проблемами в сфере обеспечения нефтепродуктами.

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