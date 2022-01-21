"Чтобы противостоять агрессору": Эстония передает Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin

Страны Балтии продолжат сотрудничество по быстрой поставке оружия Украине.

Эстония, Латвия и Литва, являющиеся союзниками по НАТО, получили необходимые разрешения от Соединенных Штатов на скорую отправку оружия и продолжение поставок вооружения в Украину на фоне возможного вторжения России.

Совместное заявление для ЗМІ сделали министр обороны Эстонии Калле Лаанет, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Сегодня Украина стоит на передовой военного конфликта с Россией. Надо быть точными – война в Украине продолжается и сегодня, и важно всячески поддерживать Украину, чтобы она могла противостоять агрессору", – сказал министр обороны Эстонии Лаанет.

Указывается, Эстония передаст Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, латвийско-литовские ракеты-воздух Stinger и другие средства для укрепления независимой обороноспособности Украины.

Также министры подчеркнули, что страны Балтии продолжат сотрудничество по быстрой поставке оружия Украине и что они будут в дальнейшем поддерживать Украину не только дипломатически и политически, но и будут способствовать укреплению оборонной способности Украины.

Напомним, глава Белого дома Джо Байден считает, что вторжение РФ в Украину имело бы самые серьезные последствия для мира от Второй мировой войны.

В то же время Байден не исключает возможности проведения саммита с Путиным из — за агрессии РФ вокруг Украины.

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