Чтобы поставлять оружие РФ: в КНДР на полную мощность работают заводы по производству боеприпасов

Северная Корея, похоже, получает продовольствие и другие предметы первой потребности от РФ.

В КНДР на полную мощность работают заводы по производству боеприпасов, чтобы поставлять оружие в Россию в обмен на продовольствие и другие товары первой потребности.

Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Син Вон-Сик, пишет Yonhap.

"В то время как оружейные заводы Северной Кореи работают на 30% мощности из-за нехватки сырья и энергии, некоторые заводы работают на полную мощность, которые в основном производят оружие и снаряды для России", — сказал Син.

Отмечается, что Северная Корея уже успела отправить в Россию около 6700 контейнеров с момента встречи северокорейского лидера Ким Чен Ина и президента РФ Владимира Путина в сентябре.

"Этого количества достаточно, чтобы разместить около 3 миллионов артиллерийских снарядов калибра 152 мм или 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 122 мм", - говорится в сообщении.

Син также предположил, что Северная Корея похоже получает продовольствие и другие предметы первой потребности от РФ, а также сырье и детали, используемые в производстве оружия.

"Москва, вероятно, также предоставила Пхеньяну спутниковые технологии, поскольку в ноябре страна вывела на орбиту свой первый спутник-шпион и пообещала запустить еще три этого года", – говорится в сообщении.

В то же время Син выразил скептицизм по поводу заявления КНДР о том, что аппарат способен фотографировать основные военные объекты Южной Кореи и США.

"Он не показывает никаких признаков функционирования и просто находится на орбите без активности", – сказал он.

С сентября 2023 года Северная Корея поставила России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или связанных с ними материалами.

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