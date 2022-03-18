Чтобы точно не вернулась: перед зданием Совета Европы не только сняли флаг России, но и выкопали флагшток

Официально Россию исключили из Совета Европы 16 марта.
Перед зданием Совета Европы выкопали флагшток, на котором был российский флаг. Его сняли накануне из-за того, что РФ исключили из Совета Европы из-за ее агрессии и военных преступлений в Украине.
Соответствующие фото в Twitter разместила Европейская правда.
"Перед зданием Совета Европы не только сняли флаг России, но и вырыли флагшток. Чтоб точно не вернулись", — говорится в сообщении.
Напомним, 16 марта комитет министров Совета Европы (КМСЕ) официально исключил Россию из Совета Европы. После того с флагштока, установленного у здания Совета Европы, сняли флаг России.
Ранее в Совете Европы подчеркнули, что своими действиями в Украине Россия лишает свой народ преимущества современной системы защиты прав человека в мире, включая юрисдикцию Европейского суда по правам человека и огромную систему конвенций.
К слову, Россия присоединилась к Совету Европы 28 февраля 1996 года.
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