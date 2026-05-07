"Чтобы все было гладко": эксперт объяснил, что планирует Путин на 9 мая

Парад 9 мая в РФ / © Associated Press

Для Кремля ключевым является не демонстрация «отбитых атак», а максимально показательный и контролируемый ход парада 9 мая.

Об этом сказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире «Киев24».

По его словам, российскому руководству сейчас невыгодно демонстрировать даже фрагменты сбитых украинских беспилотников, ведь это лишь подчеркивает уязвимость Москвы. Приоритетом же является создание образа полного покоя и стабильности, чтобы торжества произошли без каких-либо инцидентов и под полным контролем пропагандистской картинки.

«Думаю, им сейчас неинтересно нечего подбрасывать или показывать обломки дронов, потому что это только подтверждает проблемы. Им нужен аккуратный парад — чтобы все прошло ровно, красиво, без сбоев, без внешних факторов и без каких-либо инцидентов, которые могли бы испортить картинку», — отметил Ступак.

Кремль готовит показательный парад 9 мая

Он добавил, что для Москвы важно, чтобы трансляция события выглядела безупречно: без перерывов, технических сбоев или каких-либо сигналов работы ПВО в кадре, а также без ситуаций, которые могли бы заставить эвакуировать гостей с трибун.

В то же время, по данным открытых источников, в ряде российских регионов формат празднования 9 мая уже существенно изменен. В части городов парады упразднены полностью, в других они состоятся без военной техники или с существенными ограничениями.

