Чудодейственное лечение бесплодия в Нигерии: женщин убеждали в беременности и давали чужих младенцев

В Нигерии разоблачили мошенническую клинику по лечению бесплодия, где женщинам вводили неизвестные препараты и убеждали их в том, что они беременны, а затем давали чужих детей.

Об этом сообщило издание BBC.

Мошенники, выдавая себя за медицинских работников, предлагали "чудодейственное лечение" бесплодия. Женщины, которые обращались в эту клинику, не знали, что именно вводят им, но испытывали изменения в теле, в частности, "раздутие" живота.

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Иногда "беременность" продолжалась до 15 месяцев, и когда пришло время "родов", женщинам заявляли, что роды начнутся только после применения дорогостоящих препаратов, за которые необходимо было доплатить. После "родов" женщины просыпались с разрезами на животе.

Для завершения этой схемы необходимы были новорожденные дети, и мошенники искали женщин в отчаянии, в частности, беременных, с предложением продать ребенка за 470 долларов. В феврале 2024 года власти провели рейд в клинике в штате Анамбра, где обнаружили беременных женщин, державшихся против их воли, некоторым было всего 17 лет. По словам женщин, их обманом заставили пойти туда, не зная, что их детей продадут клиентам мошенников.

Напомним, женщина озадачила заявлением, что ее дочь забеременела, надев купленное в Интернете белье.

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