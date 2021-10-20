Чудом отделались синяками: в Австралии поезд столкнулся с автомобилем на пути

Чудом отделались синяками: в Австралии поезд столкнулся с автомобилем на пути

Автомобиль был без водителя.

Катастрофа пассажирского поезда в Австралии: он столкнулся с брошенным автомобилем.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 октября.

Авария произошла в 90 километрах от Сиднея. На пути стоял автомобиль без водителя. Машинист поезда затормозить не успел, а потому первый вагон сошел с рельсов. Впоследствии спасателям пришлось освобождать машиниста из-под обломков.

Машиниста вместе с охранником, а также еще двумя пассажирами поезда забрали в больницу. Травмы пострадавших оказались легкими. Также синяками состоялись еще несколько пассажиров. Сейчас на месте аварии работают полицейские. Они подозревают, что заброшенный на рельсах автомобиль ранее могли похитить. В свою очередь очевидцы сообщили: видели мужчину, который бежал с места аварии.

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Как сообщалось, в американском штате Миссури с рельсов сошел грузовой поезд с новыми автомобилями Ford. Произошло еще в начале недели. Поезд виз модели F-150 и Transit со сборочного предприятия Ford Kansas City, расположенного в Клейкомо, штат Миссури.

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