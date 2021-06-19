"Чукотка-2021": в России депутат от партии Путина выложил надпись из 200 убитых птиц и похвастался этим в Сети (фото)

Скандальный депутат регулярно публикует фото с убитыми птицами.

Депутат Магаданской городской думы от партии Владимира Путина Александр Крамаренко в Сети похвастался убитыми во время охоты утками и гусями. Он с почти 200 мертвых птиц изложил надпись: "Чукотка-2021" и сердце.

Об этом сообщает "Новая газета".

По данным издания, депутат от "Единой России" мог ездить на охоту незаконно во время сезона "тишины". Он на своем телеграмм-канале опубликовал несколько скандальных фото, на которых позирует на фоне убитых уток и гусей. После огласки российский депутат удалил фотографии, однако их успели сохранить.

Новая газета

Сотрудник пресс-службы по Чукотскому автономному округу Евгений Смышляев заявил, что он не будет комментировать ситуацию, поскольку это ему "запретила делать Москва".

Депутат Александр Крамаренко заявил, что на Чукотке охотится много людей, а опубликованы скандальные фото, он назвал "фотошопом". Он также потребовал, чтобы журналисты об убийствах птиц "спрашивали в полиции".

После скандала "Единая Россия" временно приостановила для Александра Крамаренко членство в партии.

Напомним, принц Лихтенштейна попал в скандал, его обвинили в убийстве крупнейшего в Румынии медведя.

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