Чума в России: из-за смерти женщины объявили карантин и ввели масковый режим

Люди в медицинских масках / © Associated Press

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В Иркутской области России после смерти 27-летней женщины от чумы ввели карантин в нескольких медицинских учреждениях и масковый режим на одном из крупнейших предприятий — Иркутском алюминиевом заводе в Шелехове.

Об этом сообщает The Moscow Times.

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Директор Иркутского алюминиевого завода Артем Фоминых сообщил о введении маскового режима на предприятии. По его словам, это является профилактической мерой после смерти местной жительницы от чумы.

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Руководитель завода призвал работников при появлении симптомов заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью. В то же время он отметил, что в Шелехове распространяется противоречивая информация о ситуации с чумой.

В Иркутске на карантин закрыли несколько больниц

Между тем в Иркутске на карантин закрыли городские больницы № 1, № 3 и № 10, Ивано-Матронинскую детскую больницу, а также роддом. Об этом, как пишет The Moscow Times со ссылкой на издание «Люди Байкала», сообщают источники в сфере здравоохранения.

По словам одного из собеседников издания, медики уже открыто говорят о чуме, хотя официально это заболевание якобы не фигурирует в документах.

Источник также обратил внимание на особенности введенных ограничений. По его словам, в случае легочной чумы обычно речь не идет о выборочном карантине, а ограничения должны касаться медицинских учреждений в более широком смысле.

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О карантинных мерах свидетельствует и ситуация в роддоме. Родственники одной из рожениц рассказали, что врачи, сославшись на угрозу чумы, не разрешили её мужу находиться в палате во время партнерских родов, несмотря на заключённый контракт.

Что известно о скончавшейся женщине

О смерти жительницы Иркутской области от чумы российские власти сообщили 2 октября. Ею оказалась 27-летняя сотрудница Иркутского противочумного института Дарья Шипилова.

Обстоятельства её заражения остаются невыясненными. По одной из версий, 25 сентября женщина разбила в лаборатории пробирку с возбудителем чумы. По другой версии, она вернулась из командировки в Бурятию, где на границе с Монголией был зафиксирован очаг заболевания.

29 сентября Шипилову госпитализировали в больницу в Шелехове с симптомами пневмонии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через несколько дней она скончалась.

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После этого больницу закрыли на карантин, а власти начали выявлять людей, которые контактировали с умершей.

Были госпитализированы почти 190 контактных лиц

По данным источников «Людей Байкала», в общей сложности было выявлено 197 человек, которые могли контактировать с Шипиловой. Из них 189 госпитализировали: 114 находятся в одном медицинском учреждении, 63 — в другом, ещё 12 человек направили в противочумный институт.

В то же время 2 октября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что признаков заболевания у госпитализированных не выявлено, а результаты лабораторных исследований оказались отрицательными.

По данным источников издания, с 1 октября машины скорой помощи, доставляющие на обследование людей, контактировавших с умершей, сопровождают сотрудники ФСБ.

Утром 3 октября администрация Байкальска призвала жителей временно воздержаться от поездок в Шелехово и соседние населённые пункты в связи со случаем смерти от чумы. Впоследствии это сообщение было удалено.

Напомним, что в России власти пытаются скрыть истинные масштабы вспышки опасной болезни. Власти объявили карантин, изолировали почти двести человек и отменили массовые мероприятия, однако официальные лица избегают употреблять слово «чума».

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