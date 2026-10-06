Медики в защитных костюмах / © Associated Press

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Смерть 28-летней лаборантки в России после диагноза пневмонии неизвестного происхождения вынудила США внимательно следить за ситуацией. Вашингтон призывает Москву предоставить правдивую информацию о возможном распространении чумы.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

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Чума в России — что известно

После появления информации о возможной связи смерти российской лаборантки с легочной чумой американские чиновники заявили, что следят за развитием ситуации.

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28-летняя женщина работала в Иркутском противочумном научно-исследовательском институте Сибири и Дальнего Востока. Это учреждение основали еще в 1930-х годах для борьбы с чумой, а затем его деятельность расширили на другие особо опасные инфекции.

Как сообщил Роспотребнадзор, лаборантка умерла после того, как у нее диагностировали пневмонию «неизвестного» происхождения.

Государственный секретарь США Марк Рубио заявил журналистам в понедельник, что российская сторона предоставила Вашингтону определенную информацию об инфицированной сотруднице лаборатории. По его словам, российские чиновники также выразили обеспокоенность по поводу возможности заражения других людей в стране.

«Очевидно, между США и Россией очень ограниченное авиасообщение, но… если что-то подобное выйдет наружу, это может быстро распространиться. Мы внимательно следим за ситуацией и контролируем ее», — сказал Рубио, добавив, что, по его мнению, нет оснований для тревоги.

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Чем легочная чума отличается от бубонной

Существует три основные клинические формы чумы — бубонная, легочная и септическая. Все они вызваны бактерией Yersinia pestis и могут подвергаться лечению. Наибольшая вероятность успешного выздоровления присутствует в случаях, когда заболевания обнаруживают на раннем этапе.

По данным Всемирной организации здравоохранения, самой распространенной формой чумы в мире является бубонная. Обычно человек заражается в результате укуса инфицированной блохи. В то же время передача бубонной чумы от человека к человеку происходит редко.

Легочную чуму считают наиболее заразной формой заболевания. Ее симптомы способны развиваться очень быстро — в некоторых случаях уже через 24 часа после заражения.

При поражении легких бактерия может передаваться между людьми через частицы, выделяемые при дыхании. Без быстрой диагностики и соответствующего лечения легочная чума может привести к смерти. В то же время, раннее выявление болезни и начало терапии в течение 24 часов после появления симптомов значительно повышают шансы на выздоровление.

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Еще одна форма заболевания — септическая чума. Она развивается, когда бактерия быстро распространяется в крови. Такое состояние может возникнуть как усложнение любой другой формы чумы.

По информации ВОЗ, септическая чума способна повлечь за собой отказ органов, повреждение тканей, проблемы с дыханием и кровоизлияния под кожей. Без лечения эта форма заболевания смертельна.

Как передается чума и насколько она опасна

Чума является инфекционным заболеванием, преимущественно циркулирующим среди небольших млекопитающих и их блох. Человек может заразиться через укус инфицированной блохи или животного, во время незащищенного контакта с зараженными биологическими жидкостями или материалами, а также в случае вдыхания частиц, попадающих в воздух из дыхательных путей человека, больного легочной чумой.

Самое тяжелое течение заболевания наблюдается в случаях, когда бактерия попадает в кровь и вызывает септическую форму или поражает легкие.

ВОЗ оценивает летальность бубонной чумы на уровне от 30 до 100 процентов. Без лечения легочная и септическая формы чумы смертельны.

«Легочная чума особенно заразна и может вызывать масштабные вспышки из-за передачи от человека к человеку с помощью частиц, выделяющихся из дыхательных путей», — отмечает ВОЗ.

Бактерия Yersinia pestis является эндемичной среди грызунов в северной части штата Аризона. За 2000-2024 годы там зарегистрировали восемь случаев чумы среди людей.

В июле 2025 года в Аризоне зафиксировали первую с 2007 года смерть человека от легочной чумы. Умер молодой человек, контактировавший с больными котами. Об этом говорится в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

В медицинское учреждение мужчина обратился после двух дней боли в животе и груди, а также сухого кашля.

«Сначала врачи заподозрили хантавирусную инфекцию или бактериальную пневмонию», — говорится в отчете CDC.

Пациента госпитализировали и приступили к антибиотикотерапии. Однако его состояние продолжало ухудшаться, несмотря на постепенное увеличение кислородной поддержки. Мужчина скончался менее чем через восемь часов после госпитализации.

После этого медики установили 46 человек, которые могли контактировать с умершим. Среди них были его родственники, коллеги и работники больницы. Всем был назначен семидневный профилактический курс ципрофлоксацина. Ни у одного из этих людей симптомы чумы не развились.

Установление причины смерти лаборантки в России

В случае подтверждения российскими властями того, что смерть лаборантки была вызвана легочной чумой, об этом должны проинформировать ВОЗ. В то же время, официальное сообщение может появиться не сразу. В настоящее время российские специалисты проводят лабораторные исследования и изучают образцы тканей, чтобы проверить наличие бактерии Yersinia pestis.

Бывшие и действующие американские чиновники призвали Россию максимально прозрачно сообщить о результатах исследований и развитии ситуации.

«То, что нам сейчас действительно нужно — это прозрачность со стороны российских властей, и я волнуюсь, получим ли мы ее вообще», — сказал Ашиш Джа, который при президентстве Джо Байдена принимал участие в организации реагирования Белого дома на пандемию.

Какие симптомы чумы

Для бубонной чумы характерно образование так называемых бубонов — болезненных и увеличенных лимфатических узлов, в которых размножаются бактерии.

При легочной форме заболевания бубоны могут не образовываться.

«У пациентов возникают лихорадка, головная боль, слабость и быстро развивающаяся пневмония, сопровождающаяся одышкой, болью в груди, кашлем, а иногда — кровянистой или водянистой слизью», — сообщает CDC.

Среди симптомов септической чумы может быть озноб, боль в животе и шок. Заболевание способно также вызывать кровоизлияния в кожу и внутренние органы, а в отдельных случаях — почернение и отмирание кожи и тканей.

Можно ли вылечить чуму

В XIV веке чума получила печально известное название «Черная смерть» и стала причиной гибели более 50 млн человек в Европе. Сегодня ситуация существенно разнится. Чуму можно лечить антибиотиками, а соблюдение стандартных мер профилактики помогает снизить риск заражения.

Напомним, 3 октября DW сообщило, что в Иркутской области России 28-летняя женщина умерла от чумы в больнице Шелехова. Почти 200 контактных лиц взяли под медицинское наблюдение, большинство из них госпитализировали, хотя симптомов пока нет, а тесты отрицательные. Больницу закрыли на карантин. По неофициальным данным женщина могла работать лаборанткой и случайно разбить пробирку с возбудителем, однако официального подтверждения этого нет. Местных жителей призвали временно воздержаться от поездок в Шелехов и соседние города.

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