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Чума в России: Трамп сделал заявление по поводу биологического оружия
Трамп готовится срочно выпросить у Путина чуму в Иркутске, но пока уверяет, что угрозы нет.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пока не считает, что чума в России является биологическим оружием.
Об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами.
Трамп заявил, что среди тем его разговора с Путиным, который должен состояться в ближайшие часы, обсуждение проблемы легочной чумы после смерти сотрудницы российской противочумной лаборатории в Иркутске.
«Пока мы ведем очень глубокие переговоры», — сказал Трамп, добавив, что сможет отчитываться о своих переговорах с российским диктатором, «вероятно», в четверг (8 октября).
На вопрос журналиста, является ли чума в России биологическим оружием, Дональд Трамп ответил: «Мы так не думаем. Скоро узнаем, но мы так не думаем».
На вопрос, чувствует ли он аналогию от ситуации в России, как и от Китая в начале пандемии COVID-19, Трамп ответил, что ни одна из стран особо ничего не сказала.
«Китай немного говорил, и Россия тоже немного говорит», — добавил Трамп.
По словам президента США, «россияне утверждают, что ситуация полностью под контролем».
Тем временем, Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили в среду в соцсети X, что им «известно о сообщениях о вероятном случае легочной чумы в Иркутской области России, который привел к летальному исходу, и они внимательно следят за ситуацией».
Чума в России: последние новости
Ранее Дональд Трамп неожиданно предложил России помощь из-за вспышки чумы.
Напомним, что 25 сентября 28-летняя работница научно-исследовательского института по борьбе с чумой в Иркутской области Дарья Шипилова разбила пробирку, которая содержала возбудитель легочной чумы. Ее госпитализировали, однако впоследствии она скончалась.
После обнаружения инфекции около 200 человек, которые могли контактировать с женщиной, взяли под медицинское наблюдение.
Обострение ситуации в Иркутской области госсекретарь США Марк Рубио уже сравнил со вспышкой коронавируса в китайском Ухане.