Чума в России: Трамп сделал заявление по поводу биологического оружия

Новое биологическое оружие или второй COVID? : что Трамп сказал о чуме в Иркутске / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пока не считает, что чума в России является биологическим оружием.

Об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами.

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Трамп заявил, что среди тем его разговора с Путиным, который должен состояться в ближайшие часы, обсуждение проблемы легочной чумы после смерти сотрудницы российской противочумной лаборатории в Иркутске.

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«Пока мы ведем очень глубокие переговоры», — сказал Трамп, добавив, что сможет отчитываться о своих переговорах с российским диктатором, «вероятно», в четверг (8 октября).

На вопрос журналиста, является ли чума в России биологическим оружием, Дональд Трамп ответил: «Мы так не думаем. Скоро узнаем, но мы так не думаем».

На вопрос, чувствует ли он аналогию от ситуации в России, как и от Китая в начале пандемии COVID-19, Трамп ответил, что ни одна из стран особо ничего не сказала.

«Китай немного говорил, и Россия тоже немного говорит», — добавил Трамп.

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По словам президента США, «россияне утверждают, что ситуация полностью под контролем».

Тем временем, Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили в среду в соцсети X, что им «известно о сообщениях о вероятном случае легочной чумы в Иркутской области России, который привел к летальному исходу, и они внимательно следят за ситуацией».

Чума в России: последние новости

Ранее Дональд Трамп неожиданно предложил России помощь из-за вспышки чумы.

Напомним, что 25 сентября 28-летняя работница научно-исследовательского института по борьбе с чумой в Иркутской области Дарья Шипилова разбила пробирку, которая содержала возбудитель легочной чумы. Ее госпитализировали, однако впоследствии она скончалась.

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После обнаружения инфекции около 200 человек, которые могли контактировать с женщиной, взяли под медицинское наблюдение.

Обострение ситуации в Иркутской области госсекретарь США Марк Рубио уже сравнил со вспышкой коронавируса в китайском Ухане.

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