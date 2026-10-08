Чума в России: у ВОЗ нет полной картины ситуации, Москва умалчивает информацию

Легочная чума – это редкая, смертельная легочная инфекция / © Associated Press

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреис заявил, что не имеет «полной картины» относительно ситуации с вероятной чумой в России после смерти работницы лаборатории.

Об этом пишет The Guardian.

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«У нас еще нет полной картины этого случая и не можем провести полную оценку рисков. Своевременный, полный и прозрачный обмен информацией чрезвычайно важен для выяснения противоречивых сообщений и обеспечения точной оценки потенциальных рисков для населения», — отметил он.

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Гебреис также отметил, что ВОЗ обратилась к российским властям с просьбой предоставить ответ относительно сообщений СМИ о втором сотруднике лаборатории с пневмонией неизвестной этиологии. Организация ждет ответа от Москвы.

Возможна вспышка чумы в России — что известно

Ранее российские СМИ сообщали о смерти 28-летней Дарьи Шипиловой, работавшей в научно-исследовательском институте борьбы с чумой в Иркутской области. Шипилова могла разбить пробирку с возбудителем легочной чумы. 29 сентября ее госпитализировали с симптомами тяжелой пневмонии. В ночь на 2 октября она скончалась.

В то же время, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что у людей, которые находятся под наблюдением, не выявили признаков заболевания, а результаты проведенных тестов были отрицательными.

В начале октября местные власти перевели медицинские стационары на закрытый режим и изолировали почти 200 человек, которые могли контактировать с умершей.

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В то же время российские власти пытались не допустить распространения информации о возможной вспышке, а спикер Кремля Дмитрий Песков призвал население «не верить слухам».

Впоследствии об эпидемиологической ситуации в России начали писать западные СМИ. Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила, что получила от российских властей информацию об инциденте и стала оценивать риск распространения заболевания.

Также президент США Дональд Трамп предложил России помощь в связи с чумой.

Что такое легочная чума

Легочная чума — крайне серьезная инфекция легких, которую часто называют самой агрессивной формой чумы.

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Есть еще два типа чумы: бубенная, поражающая лимфатические узлы, и септическая, поражающая кровь.

Легочная чума может развиться после первичного заражения одним из этих других типов. Среди симптомов — одышка, боль в груди и часто отхаркивание крови.

Считается, что именно легочная чума была основной разновидностью болезни во время так называемой «Черной смерти» — масштабной эпидемии, унесшей жизни миллионов людей в Европе в XIV веке.

По данным Всемирной организации здравоохранения, легочная форма чумы имеет очень короткий инкубационный период — иногда всего 24 часа.

Эксперты предупреждают: если болезнь вовремя не диагностировать и не приступить к лечению, она почти всегда приводит к летальному исходу.

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