Чума вернулась в Россию: одна женщина скончалась, почти 200 человек госпитализированы

Чума. Фото: Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH

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В Иркутской области РФ 28-летняя женщина скончалась от чумы. После выявления инфекции почти 200 человек, которые могли контактировать с ней, были взяты под медицинское наблюдение.

Об этом сообщило издание DW.

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Смерть пациентки наступила в ночь на 2 октября в районной больнице Шелехова. То, что у женщины была именно чума, подтвердил глава соседней Бурятии Алексей Цыденов.

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После выявления инфекции больницу поместили на карантин. В некоторых отделениях ещё с 1 октября приостановили госпитализацию и выписку пациентов.

Всего под наблюдение были взяты 197 контактных лиц. Большинство из них — 189 человек — были госпитализированы в медицинские учреждения, в том числе 12 человек были направлены в противочумный институт. Власти региона утверждают, что симптомов инфекции у них не выявлено, а результаты лабораторных тестов пока отрицательные.

Отдельно распространяется версия о возможном заражении женщины на работе. По данным местных СМИ, она могла работать лаборанткой в противочумном учреждении и 25 сентября якобы разбила пробирку с возбудителем легочной чумы. Официального подтверждения этих обстоятельств нет.

В Бурятии опровергли сообщения о том, что женщина могла заразиться во время поездки в республику. По словам Цыденова, она туда не приезжала, а обстоятельства заражения с Бурятией не связаны.

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В то же время администрация Байкальска призвала местных жителей временно воздержаться от поездок в Шелехово и соседние города. Рекомендовалось ограничить поездки до выяснения всех обстоятельств.

Что известно о легочной чуме

Легочная чума — одна из трёх основных форм чумы, вызываемой бактерией Yersinia pestis. При этой форме инфекция поражает лёгкие. Среди характерных симптомов — лихорадка, головная боль, одышка, боль в груди, кашель, в том числе с кровью.

Легочная чума может передаваться от инфицированного человека или животного воздушно-капельным путем. Она также может развиться как осложнение других форм чумы, когда инфекция распространяется на легкие.

Без лечения легочная чума почти всегда заканчивается смертью.

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